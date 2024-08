- Sostanze pericolose: quattro feriti

In un incidente in un impianto di lavanderia a Blaichach (distretto dell'Oberallgäu), quattro persone sono rimaste ferite. Un dipendente è stato portato in ospedale con ferite moderate, hanno detto le autorità. Tre altre persone nell'edificio vicino sono state lievemente ferite dalla fuoriuscita di sostanze pericolose. I vigili del fuoco, i servizi di emergenza e la polizia sono intervenuti sulla scena nella mattinata. Era presente anche l'Agenzia di Soccorso Tecnico (THW).

Incidente industriale: sostanza chimica fuoriesce dal contenitore

Le autorità hanno detto che vapori pericolosi erano fuggiti dall'edificio. Si ritiene che si sia trattato di un incidente industriale: una sostanza chimica è fuoriuscita da un contenitore che conteneva circa 1.000 litri, reagendo con un'altra sostanza per creare sostanze dannose. Un portavoce della polizia ha rifiutato di fare il nome della sostanza.

Un portavoce dei vigili del fuoco ha detto che c'è stato un avvertimento per la popolazione nella zona nord di Blaichach. Tuttavia, il portavoce della polizia ha detto che non c'è pericolo. I vigili del fuoco stanno attualmente legando la sostanza per prevenire ulteriori fuoriuscite di vapori pericolosi. C'è un "odore inodore, simile all'aceto" intorno all'impianto di lavanderia, hanno detto le autorità.

La polizia consiglia di tenere chiusi finestre e porte

La polizia ha consigliato sulla piattaforma X: "Tenere chiusi finestre e porte". Hanno anche suggerito di spegnere la ventilazione e l'aria condizionata. Non sono previste misure di evacuazione, hanno detto le autorità inizialmente. Tuttavia, un campeggio vicino è stato parzialmente evacuato. I campeggiatori sono stati in grado di tornare ai loro siti più tardi nella mattinata. La polizia non ha fornito numeri delle persone coinvolte.

Le autorità hanno detto che circa 180 vigili del fuoco, circa 45 personale dei servizi di emergenza, circa 25 personale dell'Agenzia di Soccorso Tecnico (THW) e diverse unità di polizia erano sulla scena. Le indagini continuano.

