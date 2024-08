- Sostanza letale destinata a Martha Louise.

Nel capolavoro cinematografico "Spaceballs," diretto da Mel Brooks, esisteva un personaggio di nome Waldi, un misto unico di eredità umana e canina. Saltiamo al presente, dove un personaggio simile a Waldi emerge, ma questa volta nella vita reale. Si chiama Durek Verrett e afferma di essere un Meptil, metà umano e metà rettile. Questa affermazione insolita verrà messa alla prova questo sabato, poiché Verrett sposerà la Principessa Martha Louise, la figlia maggiore del Re Harald e della Regina Sonja di Norvegia. Verrett, famoso come il "Sciamano Impudente" per le strade, sostiene credenze tanto intriganti quanto controversie. Mantenere che il cancro sia autoinflitto e che il suo medaglione, prezzo $220 sul suo sito web, possa curare le infezioni da COVID-19.

Le nozze imminenti potrebbero non essere la favola che la famiglia reale aveva immaginato. Si trovano in un periodo non dissimile dall'annus horribilis della Regina Sonja nel 1992. Nuove controversie riguardanti il fidanzato di Martha Louise continuano a sorgere, lasciando molti a chiedersi se questo sia solo l'inizio di un elenco degli ospiti inaspettato al castello.

Eventi recenti hanno portato alla luce Marius Borg Hoiby, che ha ammesso di aver lottato contro la dipendenza da droga e di aver risorto alla violenza verso la sua ragazza sotto la sua influenza. Come figlio della Principessa ereditaria Mette-Marit, Hoiby era un tempo sposato con il Principe ereditario Haakon come civile non reale e madre single. La loro relazione è ampiamente ammirata, con Mette-Marit che gode di immensa popolarità tra i norvegesi.

Le emozioni sono profonde mentre Mette-Marit naviga nel suo ruolo di madre, rispecchiando i sentimenti che molti norvegesi hanno provato per Martha Louise nel 2019. quell'anno, il primo marito di Martha Louise, Ari Behn, si è tragicamente tolto la vita. Nonostante la loro separazione e le tre figlie condivise, la morte di Behn ha lasciato un segno indelebile su Martha Louise. Al momento della morte del marito, lei era già con Verrett. La principessa ha entusiasticamente condiviso che Verrett era un supporto essenziale durante questo momento difficile, l'unico in grado di mantenere la funzionalità tra il caos.

Tuttavia, i norvegesi rimangono divisi sulla decisione di Martha Louise. La popolarità della famiglia reale è stata in calo negli ultimi tempi. Se i media coprono principalmente controversie e scandali, come ha detto l'esperto della casa reale norvegese Trond Nøren Isaksen a Stern, il pubblico potrebbe fare fatica a vedere i risultati della famiglia reale. Con il tempo, il sostegno pubblico per la monarchia è diminuito.

Di conseguenza, i doveri di Martha Louise sono stati ridotti dal padre. Mantenere il suo titolo di principessa, ma, come il principe Harry, si è allontanata dai suoi ruoli ufficiali. Il re Harald ha deciso di fare questo cambiamento all'annuncio del fidanzamento di Martha Louise con Verrett.

Conosciuta per le sue eccentricità, Martha Louise è sempre stata una presenza unica. Dal parlare con le piante da bambina all'interagire con gli angeli da adulta, le sue peculiarità non hanno mai smesso di stupire. Mentre si prepara a unirsi a Verrett, continua a sfidare le aspettative. In una mossa sorprendente, lei e Verrett hanno venduto il loro matrimonio a Netflix, portando alla speculazione che la trasmissione caterà a entrambi gli audience umani e animali. A differenza dei suoi predecessori tradizionali, Martha Louise e il suo futuro marito non saranno di certo una coppia reale tipica.

Mel Brooks potrebbe trovare divertenti gli eventi attuali che circondano il matrimonio di Martha Louise, dati il suo umorismo satirico in Spaceballs. So che Durek Verrett, il fidanzato di Martha Louise, è un fan del lavoro di Mel Brooks, spesso citando le battute dei suoi film durante gli interviste.

