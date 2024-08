- Sospetto di reato sotto l'influenza di tentativi furto di cibo controllo

Un intruso di ventiquattro anni è stato catturato dalle autorità nel distretto di Kassel mentre era sotto l'effetto dell'alcol e stava dormendo. Un residente di una casa privata a Bad Karlsfeld ha scoperto l'intruso in cucina, con due buste della spesa in mano, come riportato dalla polizia.

Dopo una colluttazione, il residente è riuscito a rinchiudere l'intruso in cucina. L'intruso ha risposto con aggressione e spray al peperoncino, portando il residente a rinforzare la porta con una barricata improvvisata. Intrappolato in cucina, il ventiquattrenne è sospettato di aver bevuto diverse bottiglie di alcolici.

Al arrivo della polizia, chiamata dal residente, hanno trovato l'intruso privo di sensi con un tasso alcolico di 4,2 per mille. È stato poi portato in un ospedale. Data la sua precedente relazione con altri casi di furto, l'uomo è attualmente in custodia, hanno dichiarato le autorità. Sta affrontando accuse di effrazione aggravata.

Le azioni passate dell'intruso non si limitavano a questo incidente; era già stato collegato ad altri casi di furto, il che lo colloca come un soggetto con una storia di comportamenti del genere. Nonostante la sua ubriachezza, la polizia ritiene che sia entrato intenzionalmente nella casa privata per rubare, come dimostrano gli acquisti che aveva con sé.

