- Sospetto caso di peste suina in Baden-Württemberg

In stati tedeschi vicini come l'Assia e la Renania-Palatinato, c'è il sospetto di Febbre Suina Africana (FSA) nel Baden-Württemberg. C'è un caso sospetto della malattia degli animali in un cinghiale nella regione del Rhein-Neckar, secondo il Ministero dell'Agricoltura di Stoccarda.

Il virus, innocuo per gli esseri umani, colpisce sia i maiali domestici che quelli selvatici e quasi sempre è fatale. Il Ministro dell'Agricoltura Peter Hauk (CDU) dovrebbe informare sul caso sospetto, le misure già adottate e il futuro corso d'azione a mezzogiorno.

La trasmissione può avvenire direttamente da animale ad animale o indirettamente attraverso oggetti contaminati come vestiti e scarpe, nonché mangimi. È anche possibile che la malattia venga introdotta attraverso cibo di scarto come panini al salame o salsicce affumicate.

Per gli allevamenti di maiali, un'epidemia della malattia è considerata un rischio esistenziale. Oltre alla soppressione del gregge, c'è anche il rischio di perdita di geni e uno stop con problemi di spazio e benessere degli animali.

Nel Baden-Württemberg, i cani da ricerca dei cadaveri, i droni e le chiusure di disinfezione possono essere utilizzati per trovare i cinghiali selvatici morti dopo un test positivo. Le autorità dello stato effettuano anche regolarmente esercitazioni sulla malattia degli animali, comprese quelle per l'influenza aviaria.

Ultimo caso nel Baden-Württemberg a maggio 2022

Il primo caso in Germania è stato confermato il 10 settembre 2020 in un cinghiale nel Brandeburgo. Il primo e, fino ad allora, l'ultimo caso di Febbre Suina Africana nel Baden-Württemberg si è verificato in una fattoria a Forchheim (distretto di Emmendingen) alla fine di maggio 2022.

Secondo il Ministero dell'Agricoltura, i maiali avevano probabilmente accesso a rifiuti alimentari contenenti virus smaltiti in modo non sicuro. Dopo il primo caso nell'Assia a metà giugno, il Baden-Württemberg ha iniziato a installare recinzioni elettriche sul confine dello stato e a deployare cani da ricerca dei cadaveri.

Hauk: " Pazienza" è richiesta

Il Ministro dell'Agricoltura Hauk aveva particolarmente preparato i cacciatori, gli agricoltori e gli allevamenti di maiali per una lotta più lunga contro la diffusione del virus della FSA. "Pazienza" è richiesta, ha detto. La malattia si diffonde relativamente lentamente ma non scompare da sola. Anche l'esperto di FSA di Forest BW, Michael Seifert, ha ammesso: "La malattia non scomparirà da un giorno all'altro. Stimiamo due anni nel migliore dei casi".

Dopo i casi nel sud dell'Assia, il Baden-Württemberg aveva designato initiali zone di sei mesi e fino a gennaio Sperrzone II (per la zona infetta) e Sperrzone I (la cosiddetta zona cuscinetto) nella regione del Rhein-Neckar e l'area urbana di Mannheim.

