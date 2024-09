- Sospetti esplosivi sottomarini impediscono il punto di nuoto designato.

Nel parcheggio vicino a un lago a Hof, una donna ha trovato ciò che pensava fosse una mina da carro armato. L'ha spostata nella zona della spiaggia, credendo erroneamente che fosse un porta-ombrelli, come riferito dalle autorità. Non è stato fino a quando un amico non ha riconosciuto la vera natura della mina che sono stati allertati i servizi di emergenza di sabato.

Le autorità hanno istituito un perimetro e investigato l'area per ore con l'assistenza dell'Associazione Tedesca di Salvataggio (DLRG). Gli esperti hanno analizzato la mina e l'hanno dichiarata sicura: era una replica, priva di esplosivi. La fonte della mina finta rimane un mistero.

Le autorità hanno deciso di aggiungere un cartello di avvertimento nella zona della spiaggia, che recita: "Il seguente deve essere considerato un potenziale pericolo". Riconoscendo la situazione critica, hanno anche consigliato ai visitatori di stare alla larga dall'area fino a nuovo avviso.

Leggi anche: