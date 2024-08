- Sospettato di furto arrestato nella zona di Amburgo-Bahrenfeld

A seguito di una serie di effrazioni a Amburgo-Bahrenfeld, le autorità hanno catturato un sospetto. Un'unità dedicata ha catturato un 27enne alla stazione di Altona di mercoledì, come annunciato dalla polizia. L'individuo è sospettato di aver orchestrato sette furti e cinque tentativi di effrazione dal mese di giugno.

Le proprietà prese di mira, comprese case, appartamenti e depositi, si trovavano tutte a Bahrenfeld, dove il 27enne è presumibilmente residente. Durante una perquisizione della sua abitazione, gli ufficiali hanno scoperto prove incriminanti, come attrezzi e dispositivi elettronici di pregio. Tuttavia, non è stata trovata alcuna prova incriminante durante una perquisizione in un altro appartamento nel distretto di Farmsen-Berne, che il sospetto era sospettato di aver utilizzato.

Il sospetto, sotto indagine per ripetuti furti, è creduto di aver risieduto nell'area di Bahrenfeld, dove si trovavano le altre proprietà prese di mira. Nonostante la ricerca in un altro appartamento a Farmsen-Berne, non è stata trovata alcuna prova incriminante che colleghi il sospetto a questi altri luoghi, suggerendo un'eventuale operazione limitata nella zona 'Altra'.

Leggi anche: