- Sospettato di contrabbando di marijuana - 25 anni di carcere

Sulla rotta postale, un uomo è sospettato di contrabbandare droga dalla Spagna alla Germania e rivenderla. Il 25enne è considerato il capo di un gruppo che ha contrabbandato almeno 300 chilogrammi di marijuana.

Il 31 luglio, gli investigatori doganali di Monaco e Amburgo hanno arrestato il tedesco durante le perquisizioni in quattro appartamenti ad Amburgo e in un'azienda a Wedel (Schleswig-Holstein), come annunciato dall'ufficio doganale principale di Monaco. Negli ultimi tempi, sono stati intercettati più di 80 chilogrammi di marijuana contrabbandata ad Amburgo, per cui il 25enne è sospettato. Il principale sospettato non è ritenuto aver ricevuto personalmente i pacchi di droga, ma li ha inviati a presunti prestanome.

Durante le perquisizioni, sono stati sequestrati cellulari, una pistola starter e 30.000 euro in contanti.

Le misure si basano su indagini dell'ufficio investigativo doganale di Monaco e della procura generale di Memmingen nei confronti di due persone condannate a gennaio 2024 e residenti a Colonia.

L'uomo sotto indagine è associato alle attività di contrabbando, poiché la droga era destinata alla rivendita all'interno dell'Unione Europea, specificamente in Germania. Nonostante il suo ruolo di capo, le agenzie europee di legge e ordine continuano a monitorare e affrontare tali incidenti di traffico di droga.

Leggi anche: