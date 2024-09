- Sospettatamente ferma i colpi del portiere di Frohms

Due a due settimane dal suo insediamento come nuovo allenatore della squadra femminile di calcio tedesca, Christian Wüek ha incontrato il suo primo ostacolo. La portiere della nazionale Merle Frohms ha annunciato il suo pensionamento inaspettato dalla nazionale a 29 anni, dopo 52 partite internazionali. "Fisicamente e mentalmente sfiancante" sono stati i tornei principali che ha menzionato, che ha giocato per il VfL Wolfsburg.

Questa decisione, che stava valutando da tempo, non poteva essere ribaltata da Wüek - a suo dispiacere. "Avrei voluto lavorare con Merle", ha detto. Aveva reso chiare le sue intenzioni a Frohms, che avrebbe avuto un ruolo significativo nei loro piani, in una conversazione personale. Tuttavia, Frohms ora assisterà al debutto di Wüek contro l'Inghilterra il 25 ottobre a Wembley, dal comfort del suo divano.

Frohms: "Non è stato facile"

"Dalla Coppa del Mondo dello scorso anno, la decisione di ritirarsi dalla nazionale dopo le Olimpiadi di Parigi è stata difficile per me", ha confessato Frohms. Ha esordito nella nazionale il 6 ottobre 2018, in una vittoria per 3-1 contro l'Austria a Essen.

Il suo maggior traguardo è arrivato nel 2022, come vicecampione europea in Inghilterra, come portiere titolare all'UEM. Era anche presente in tutti i giochi durante l'eliminazione anticipata della Germania al Mondiale 2023 in Australia.

"Rappresentare il mio paese come numero uno in due grandi tornei è stato un onore per me", ha riassunto Frohms. In futuro, si dedicherà completamente al VfL Wolfsburg, vicecampione e vincitore della coppa. Si aspetta anche di avere più tempo per la sua famiglia e gli amici, dopo anni intensi con il doppio carico sportivo.

Una nuova opportunità sotto Wüek

La decisione di Frohms di ritirarsi non sembra essere legata alla deludente prestazione della Germania alle Olimpiadi. Inaspettatamente, il suo predecessore Horst Hrubesch ha optato per la 33enne Ann-Katrin Berger come portiere, invece di Frohms.

Berger ha fornito una buona prestazione nel torneo e ha aiutato la Germania a conquistare la medaglia di bronzo con la sua parata di rigore nella partita per il terzo posto. È stata anche nominata Calciatrice dell'Anno poco dopo.

Con Wüek, si prevedeva un rimescolamento nel reparto dei portieri. "Per me, ci sono due numeri uno", ha dichiarato l'ex professionista della Bundesliga più di due settimane fa. Che Berger non avesse alcun privilegio in questo senso era "chiaro come il cristallo e inequivocabile", ha sottolineato. "Questa è stata una decisione di Horst Hrubesch".

Berger, insieme a due giovani portiere promettenti, Stina Johannes (24) dell'Eintracht Frankfurt e Maria Luisa Grohs (23) del campione FC Bayern Monaco, sono ora sotto la luce dei riflettori di Wüek. Mentre Johannes ha esordito per la squadra DFB nell'UEM qualificazione contro la Polonia con una vittoria per 3-1 all'inizio di giugno, Grohs non ha ancora esordito nella nazionale.

