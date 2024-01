Sospettata una fuga di gas nell'esplosione della casa del Michigan che ha ucciso 4 persone, dice la polizia

Le vittime sono state identificate dalla polizia di Northfield Township come Hope Bragg, 51 anni, Don Bragg, 53 anni, Kenneth Bragg, 22 anni, ed Elizabeth Bragg, 19 anni. Sono stati uccisi nell'esplosione che sabato ha raso al suolo la casa nella contea di Washtenaw, a circa 10 miglia a nord di Ann Arbor.

La polizia ha dichiarato che non si sospettano colpe nell'esplosione, che ha lasciato Stephen Bragg, 16 anni, anche lui dell'Arkansas, in condizioni stabili. Secondo la polizia, i Bragg erano in visita al padre di Hope, Richard Pruden, 72 anni, proprietario della casa. Pruden è stato ricoverato in condizioni critiche.

Secondo le indagini preliminari, l'esplosione è stata causata da una fuga di gas proveniente da un luogo imprecisato.

Sabato è prevista una veglia per le vittime e le loro famiglie presso la Whitmore Lake High School in Michigan, ha dichiarato la polizia.

L'esplosione è avvenuta intorno alle 15:50 di sabato. Gli agenti hanno ricevuto una chiamata per segnalare il ritrovamento di detriti vicino alla Highway 23, adiacente alla strada dove la casa è stata rasa al suolo, ha dichiarato il tenente della polizia di Northfield Township David Powell alla CNN WDIV.

Powell ha dichiarato che la residenza unifamiliare è stata completamente distrutta, con un campo di detriti che copre circa due acri.

"Sembrava qualcosa che ricordo dalla guerra", ha detto Scott McMillian, che vive a circa un miglio dalla casa, alla CNN WXYZ. "Era così forte".

Tre vittime sono state trovate morte sul posto e altre tre sono state trasportate in un ospedale vicino. Uno dei tre portati in ospedale è morto in seguito, ha dichiarato la polizia.

Ray Sanchez, Paradise Afshar e Sarah Dewberry della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com