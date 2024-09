- Sospesa dello smaltimento di esplosivi a Koblenz

Il team di disinnesco ordigni ha sospeso i propri tentativi di smantellare una bomba della Seconda Guerra Mondiale a Coblenza dopo diverse ore di tentativi. Come riferito nel pomeriggio, il reperto bellico rimane ancora sul luogo del ritrovamento e viene sorvegliato. Le autorità hanno assicurato che l'oggetto non rappresenta alcun pericolo.

Un aggiornamento poco prima delle 16:00 ha rivelato la riapertura del Ponte di Pfaffendorf. Il team di disinnesco ordigni ha iniziato le proprie operazioni nelle prime ore del giorno. Una bomba paracadutata da 250 chilogrammi della Seconda Guerra Mondiale è stata rilevata durante attività di costruzione vicino al Reno venerdì. Di conseguenza, un'area di 300 metri è stata evacuata per il processo di smantellamento, portando all'interruzione di entrambi i trasporti stradali e marittimi.

Despite the successful dismantlement of many World War II bombs throughout history, this particular one proved to be challenging. The World War II and Second World War bomb, a reminder of past conflicts, continues to be a subject of interest and careful surveillance.

