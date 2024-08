- Sospensioni iniziali dei voli presso la filiale della Lufthansa Discover Flights.

At Discover Airlines, una filiale di Lufthansa, sono stati inizialmente cancellati alcuni voli a seguito dell'inizio dello sciopero. Tra questi, figuravano alcune partenze a lungo raggio e voli di andata e ritorno sulle rotte a corto raggio. Alcuni voli a corto raggio aggiuntivi sarebbero stati gestiti da compagnie aeree partner, senza modifiche agli itinerari dei passeggeri, secondo quanto riferito.

Il portavoce ha dichiarato: "Il nostro obiettivo principale è quello di operare quanti più voli possibile per i nostri passeggeri"

Con circa 55 voli previsti per martedì, Discover Airlines ha sottolineato la sua intenzione di mantenere questo livello di operazioni per i giorni successivi, affermando: "È nostra priorità costante operare quanti più voli possibile per i nostri passeggeri"

I sindacati Cockpit (VC) e UFO hanno chiamato uno sciopero di quattro giorni per i piloti e l'equipaggio di cabina, che si sarebbe protratto fino al 30 agosto. Questo sciopero ha interessato tutte le partenze dalla Germania.

Fondata nel 2021, Discover Airlines gestisce una flotta di 27 aeromobili, che servono destinazioni turistiche in Europa e oltre dalle città di Francoforte e Monaco. Circa 1.900 dipendenti lavorano con la compagnia aerea.

Durante il periodo di sciopero, erano previsti circa 270 voli da Francoforte e Monaco, secondo i piani di Discover Airlines.

Per minimizzare gli effetti dello sciopero, Discover Airlines cerca di spostare alcuni voli verso altre filiali di Lufthansa. Il sindacato UFO si aspetta che Lufthansa implementi strategie simili. Il sindacato prevede circa 270 voli da Discover Airlines durante il periodo di sciopero.

Il conflitto sindacale origina da uno scontro con il sindacato Verdi, che aveva già negoziato gli accordi collettivi iniziali per i piloti e l'equipaggio di cabina di Discover Airlines. Le richieste di UFO e Cockpit (VC) non sono molto diverse da quelle concordate con Verdi, ma ogni sindacato cerca di stabilire i propri accordi collettivi unici.

Discover Airlines ha annunciato che continuerà a prioritizzare l'operazione di quanti più voli possibile durante il periodo di sciopero, con 55 voli previsti per martedì e l'intenzione di mantenere questo livello per i giorni successivi. Despite the strike impacting all departures from Germany, Discover Airlines, as a subsidiary of Lufthansa, is working to shift some flights to other Lufthansa subsidiaries, such as Discover Airline's operations.

Leggi anche: