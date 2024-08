- Sospensione temporanea delle esibizioni dal vivo

Marius Müller-Westernhagen (75) ha sorprendentemente annullato due concerti già sold out. Avrebbe dovuto esibirsi oggi, 20 agosto, allo Sparkassenpark di Mönchengladbach e aveva in programma un concerto per il 23 agosto alla Schlossplatz di Coburg. L'annuncio della cancellazione è stato fatto dal suo staff sulla sua pagina ufficiale Instagram.

La cancellazione è stata attribuita a un problema di salute del musicista. I biglietti per questi due concerti rimarranno validi quando verranno annunciate le nuove date. In alternativa, i biglietti possono essere restituiti al punto di acquisto. "Noi, gli artisti, la direzione e gli organizzatori, esprimiamo il nostro rammarico per la cancellazione e speriamo che i fan capiranno," si legge nella dichiarazione.

Al momento non sono previste altre cancellazioni. Il concerto di Dresda del 24 agosto dovrebbe andare avanti come previsto, poiché si tiene solo un giorno dopo lo spettacolo annullato a Coburg. Dopo una breve pausa, il tour riprenderà ad Halle il 27 agosto.

Cancellazione del concerto di Stoccarda a maggio

Le cancellazioni a Mönchengladbach e Coburg non sono i primi casi del tour in corso di Westernhagen. A maggio, ha annullato un concerto a Stoccarda all'ultimo momento. Era previsto che cantasse nella capitale del Baden-Württemberg il 21 maggio, ma è stato costretto a fermarsi dietro le quinte a causa di un malore e ha bisogno di cure mediche.

"Purtroppo, i miei medici hanno deciso di farmi saltare il concerto di ieri per evitare complicazioni," ha scritto Westernhagen su Instagram il giorno successivo. Si è scoperto che aveva un'infezione persistente.

Marius Müller-Westernhagen ha iniziato il suo nuovo tour, "75 Live", a maggio 2024 per celebrare il suo 75° compleanno. Questo sarebbe stato il giorno in cui avrebbe dovuto riprendere il tour dopo una pausa di tre mesi. Il tour è previsto per concludersi a Rostock il 7 settembre.

