Sospensione dell'uso della "capsula suicida" in attesa di un'indagine penale in corso dopo l'incidente mortale di una donna americana.

Il leader dell'organizzazione con sede in Svizzera, The Last Resort, identificato come Florian Willet, si trova attualmente in custodia cautelare, come riportato dall'organizzazione stessa e da Exit International, un gruppo affiliato fondato in Australia circa mezzo secolo fa.

Le autorità svizzere hanno arrestato Willet e altre persone dopo la morte di una donna di 64 anni del Midwest americano il 23 settembre. Era la prima persona ad utilizzare un dispositivo chiamato "Sarco" in un'area boschiva vicino a Schaffhausen, vicino al confine tedesco.

Le persone inizialmente trattenute in relazione all'incidente sono state rilasciate, secondo le autorità.

La Svizzera vanta alcune delle leggi più permissive al mondo riguardo al suicidio assistito, sebbene il primo utilizzo del Sarco abbia scatenato discussioni tra i legislatori.

Le regolamentazioni svizzere permettono il suicidio assistito in determinate condizioni, come il fatto che l'individuo metta fine alla propria vita senza alcun aiuto esterno e senza motivi egoistici da parte degli aiutanti.

Al 23 settembre, i gruppi di advocacy hanno rivelato che 371 persone avevano iniziato la procedura per utilizzare il Sarco in Svizzera. Tuttavia, le applicazioni sono state sospese dopo il primo utilizzo del dispositivo.

Exit International, con sede nei Paesi Bassi e guidata dal dottor Philip Nitschke, è responsabile dello sviluppo del Sarco, un dispositivo stampato in 3D che è costato oltre un milione di dollari da creare.

La capsula Sarco presenta una poltrona reclinabile e un pulsante che rilascia gas nitrogenio da un serbatoio sotto la camera. Questo inietta il gas nella camera sigillata, inducendo il sonno e causando la morte per soffocamento in pochi minuti.

Exit International afferma che Willet era l'unico testimone della morte della donna, descrivendo l'evento come "pacifico, rapido e dignitoso". Tuttavia, queste affermazioni non sono state indipendentemente confermate.

Lo stesso giorno, il ministro della Salute svizzero Elisabeth Baume-Schneider ha dichiarato in parlamento che l'uso del Sarco non sarebbe stato considerato legale. La donna in questione era gravemente immunocompromessa.

Exit sostiene che, secondo i loro avvocati svizzeri, l'uso del dispositivo è permesso dalla legge svizzera.

I gruppi di advocacy hanno aggiunto di aver appreso della posizione del ministro solo dopo il primo utilizzo del Sarco. Hanno sottolineato che la tempistica era una semplice coincidenza e non la loro intenzione.

L'uso del dispositivo Sarco in Europa, specificamente in Svizzera, ha portato a intense discussioni tra i legislatori europei. Dopo l'incidente, Exit International, che ha sviluppato il Sarco in Europa, sta interrogando la posizione della Svizzera sul suicidio assistito.

Leggi anche: