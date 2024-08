- Sospensione del servizio S1 di metropolitana a causa di operazioni antincendio

Dopo un incidente alla stazione della S-Bahn Giardino Botanico, i servizi sulla linea S1 sono stati temporaneamente interrotti. L'impatto si sta sentendo sul tratto tra Zehlendorf e Schöneberg, come confermato da Deutsche Bahn. Attualmente, l'intervallo di 10 minuti della linea è operativo solo tra Frohnau e Friedenau.

Secondo un rappresentante del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Berlino, che ha parlato con Deutsche Presse-Agentur, c'è stato un problema con il sistema di frenatura difettoso del treno che ha causato una nuvola di fumo. Fortunatamente, poiché l'incidente è avvenuto alla stazione, tutti i passeggeri sono stati evacuati con successo. Non sono stati segnalati incidenti di feriti. "Non è stata necessaria alcuna intervento", ha dichiarato il portavoce. Il dipartimento dei vigili del fuoco era presente con una squadra di 42 persone.

Despite the disruption caused by the incident, Deutsche Bahn is working on resuming regular rail transport on line S1 as soon as possible. Subsequently, passengers are advised to consider alternative modes of transportation such as bus or underground trains during this period.

