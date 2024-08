- Sorveglianza doganale: "Quasi ogni secondo si trasportava oro a bordo"

Accessori d'oro lussuosi inutilizzati, valutati circa 100.000 euro, armi nascoste e circa 10.000 sigarette di contrabbando sono stati trovati durante i primi controlli post-vacanze delle dogane. Ogni anno, i controlli lungo le autostrade 7 e 8 sembrano dare risultati migliori, come ha sottolineato un rappresentante dell'ufficio doganale principale di Ulm. Il bottino della prima settimana è stato notevole: quasi ogni secondo veicolo esaminato trasportava oro. Una parte significativa di esso proveniva dalla Turchia.

I sei set di gioielli d'oro, provenienti dalla Turchia, erano tra i beni sequestrati. Sono stati valutati circa 100.000 euro dall'ufficio doganale. La collezione includeva anelli, collane e braccialetti, tutti dei quali erano stati introdotti nell'Unione Europea senza dichiarazione doganale.

Inoltre, sono stati scoperti numerosi beni illeciti, tra cui armi proibite, coltelli, armi stordenti e circa 10.000 sigarette di contrabbando. I beni erano nascosti con cura; in un caso, le dogane hanno addirittura scoperto l'oro in un sacco di farina.

Le dogane non lasciano nulla di intentato

Di conseguenza, sono state riscosse circa 20.000 euro di tasse d'importazione e circa 10.000 euro di pagamenti di sicurezza per le multe anticipate durante questo periodo. In alcuni casi, i gioielli sono stati utilizzati come garanzia. Sono state avviate indagini penali in 28 casi a causa dei sospetti di evasione fiscale. Dopotutto, chiunque non dichiari i propri beni, per definizione, evade le tasse.

I controlli doganali alla fine delle vacanze lungo l'A7 e l'A8 continueranno, secondo l'ufficio doganale principale, e dovrebbero durare per circa tre settimane fino a inizio settembre. Secondo il portavoce, questi controlli sono in corso da oltre cinque anni. Per quest'anno, è stato dispiegato anche un veicolo a raggi X per i controlli rapidi e i cani doganali.

