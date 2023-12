Sorteggio della Coppa del Mondo FIFA: Spagna e Germania si affronteranno in un'emozionante partita della fase a gironi

Il Gruppo E è senza dubbio il più intrigante, con spagnoli e tedeschi uniti al Giappone e a Costa Rica o Nuova Zelanda, con la partita di spareggio decisiva in programma il 13 o 14 giugno.

La Germania spera che la partita non sia come il precedente incontro tra le due nazioni, quando la Spagna si impose per 6-0 durante la Nations League del 2020.

La nazione ospitante, il Qatar, affronterà l'Ecuador nella terza partita della giornata inaugurale, dopo che l'esordio della Coppa del Mondo è stato spostato per meglio adattarsi al pubblico televisivo della nazione sudamericana. I due paesi sono affiancati da Paesi Bassi e Senegal nel Gruppo A.

Il Qatar ha un'esperienza relativamente recente nell'affrontare le nazioni sudamericane dopo essere stato invitato alla Copa America 2019. I qatarini si sono ben comportati, facendo faticare l'Argentina con una vittoria per 2-0 e guadagnando un meritato punto contro il Paraguay.

La Francia, vincitrice dei Mondiali del 2018 e del 1998, è stata sorteggiata nel Gruppo D con Danimarca, Tunisia e la vincitrice di uno spareggio intercontinentale - Australia, Emirati Arabi Uniti o Perù.

Anche il Gruppo B offre una serie di scontri interessanti: l'Inghilterra, semifinalista nel 2018, affronterà gli Stati Uniti, l'Iran e una tra Galles, Scozia e Ucraina.

L'ultima volta che l'Inghilterra ha affrontato gli Stati Uniti ai Mondiali risale al 2010, una partita che ancora oggi fa venire gli incubi ai tifosi inglesi.

Un errore calamitoso dell'allora portiere Rob Green regalò agli americani il pareggio dopo che Steven Gerrard aveva aperto le marcature per l'Inghilterra.

Anche al Ghana è stata offerta una sorta di rivincita dopo essere stato sorteggiato nel Gruppo H insieme all'Uruguay.

Nel 2010, Luis Suarez usò tristemente le mani per bloccare sulla linea il tiro in porta di Dominic Adiyiah negli ultimi secondi del quarto di finale.

Asamoah Gyan sbagliò il successivo rigore - con conseguente corsa di Suarez nel tunnel per festeggiare - e l'Uruguay raggiunse la semifinale dopo i calci di rigore.

Il Portogallo, con Cristiano Ronaldo che probabilmente parteciperà alla sua ultima Coppa del Mondo, e la Corea del Sud completano il Gruppo H in quello che sarà forse uno dei gruppi più difficili da prevedere.

Qatar 2022 sarà probabilmente anche l'ultima Coppa del Mondo di Lionel Messi per l'Argentina. Come Ronaldo, il 34enne non ha mai vinto la Coppa del Mondo, ma ci è andato incredibilmente vicino nel 2014, perdendo in finale contro la Germania.

Sotto la guida di Lionel Scaloni, gli argentini sono in una posizione decisamente migliore rispetto a quella in cui si trovavano quattro anni fa in Russia e saranno certamente fiduciosi di avanzare dal gruppo che comprende Messico, Polonia e Arabia Saudita.

La ricompensa del Canada per essersi qualificato alla prima Coppa del Mondo in 36 anni è una prova di forza contro due delle principali protagoniste del calcio europeo degli ultimi anni. Il Belgio, a lungo numero uno del mondo fino a quando non è stato recentemente detronizzato dal Brasile, e la Croazia, finalista nel 2018, costituiranno un severo banco di prova.

Così come il Marocco, che vanta stelle di talento come Hakim Ziyech del Chelsea e Achraf Hakimi del PSG.

La cerimonia di venerdì è stata presentata dall'attore Idris Elba e dall'emittente sportiva Reshmin Chowdhury e ha visto la partecipazione di 2.000 ospiti.

Il sorteggio è stato condotto dagli ex giocatori Carli Lloyd, Jermaine Jenas e dalla presentatrice sportiva internazionale Samantha Johnson.

Sono stati aiutati da alcuni grandi del calcio, in particolare il brasiliano Cafu, il tedesco Lothar Matthäus, l'iraniano Ali Daei, il nigeriano Jay-Jay Okocha e l'australiano Tim Cahill.

Il sorteggio della Coppa del Mondo in versione integrale

Gruppo A

Qatar

Ecuador

Senegal

Paesi Bassi

Gruppo B

Inghilterra

Iran

Stati Uniti

Galles o Scozia o Ucraina

Gruppo C

Argentina

Arabia Saudita

Messico

Polonia

Gruppo D

Francia

Perù o Emirati Arabi Uniti o Australia

Danimarca

Tunisia

Gruppo E

Spagna

Costa Rica o Nuova Zelanda

Germania

Giappone

Gruppo F

Belgio

Canada

Marocco

Croazia

Gruppo G

Brasile

Serbia

Svizzera

Camerun

Gruppo H

Portogallo

Ghana

Corea del Sud

Uruguay

La Coppa del Mondo inizierà il 21 novembre e si concluderà il 18 dicembre.

Kevin Dotson ha contribuito a questo servizio.

