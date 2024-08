- Sorpresa per HSV: la Corte Suprema estende la sanzione per doping su Vuskovic

Stella del calcio Mario Vuskovic del Hamburger SV non è riuscito a ribaltare la sua sospensione per doping. Il Tribunale Arbitrale per lo Sport (TAS) non solo ha confermato il divieto per il 22enne, ma ha anche sostenuto gli appelli dell'Agenzia tedesca anti-doping (NADA) e dell'Agenzia mondiale anti-doping (WADA) e ha esteso la punizione a quattro anni, come riferito dal TAS, dalla NADA e dall'HSV.

La sospensione iniziale, entrata in vigore l'15 novembre 2022, verrà accreditata dal tribunale. Ciò significa che Vuskovic rimarrà bandito fino all'autunno del 2026. Il giocatore e il suo team legale ora studieranno la "decisione scritta dettagliata" che è stata fornita, secondo una dichiarazione dell'HSV: "both the player and the club ask for patience as this process will take some time. Afterwards, HSV and Vuskovic will hold internal discussions, assess the new situation, and then decide on the next step."

Vuskovic è stato giudicato colpevole dal tribunale disciplinare della Federazione calcistica tedesca (DFB) nel 2023 per aver utilizzato l'agente di doping del sangue EPO e ha ricevuto una sospensione di due anni, efficace dall'15 novembre 2022. Vuskovic ha negato le accuse di doping e ha presentato ricorso.

Both NADA and WADA had also lodged appeals against the decision and sought the standard four-year ban in such situations. The CAS judges have now adhered to this plea.

Vuskovic ha pianto mentre dichiarava la sua innocenza all'udienza del TAS a Losanna nel maggio 2023, continuando a respingere le accuse. Tuttavia, non è stato in grado di fornire una spiegazione ragionevole per il risultato positivo del test antidoping. According to CAS, "Vuskovic did not offer any compelling grounds for a reduction of the four-year ban."

Le organizzazioni anti-doping NADA e WADA hanno mantenuto la loro posizione secondo cui Vuskovic aveva utilizzato l'agente di doping del sangue EPO e hanno anche richiesto un divieto esteso - una richiesta che è stata accolta.

L'HSV ha sostenuto pubblicamente Vuskovic. Nell'ultima giornata di campionato della stagione precedente, i giocatori dell'HSV hanno indossato magliette di riscaldamento con la scritta "Team Mario".

Il caso di Vuskovic è diventato un importante dibattito sulla verifica dell'EPO. Il team di Vuskovic ha argomentato che c'erano errori procedurali nei campioni positivi. Il metodo SAR-PAGE utilizzato su di lui, che è stato approvato dalla WADA, è stato criticato da esperti.

Per Vuskovic, che ha rejoint l'HSV dal Hajduk Split nel 2021, cette décision représente une catastrophe personnelle. Pour l'HSV, la suspension est un contretemps dans leur planification du personnel, car l'entraîneur Steffen Baumgart avait prévu d'inclure le défenseur dans ses plans. Les parties concernées au sein de l'HSV, dont le directeur général Stefan Kuntz, ont jusqu'à vendredi soir pour trouver un remplaçant pour Vuskovic, car la fenêtre de transfert se ferme alors.

