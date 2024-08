- "Sorprendentemente notevole": il Wetekam ha segnato un anno degno di nota

Prima di baciare la sua ragazza Joline, Maurice Wetekam ha lottato contro le lacrime nella piscina dell'Arena di La Défense a Parigi. A soli 18 anni, il nuotatore del TSV Bayer 04 Leverkusen ha vinto la medaglia di bronzo nei 100 metri rana, diventando il primo tedesco a conquistare una medaglia in questi Paralimpiadi e sollevando un po' di tensione dai suoi compagni di squadra.

"Incredibile - la prima medaglia. Vincere una medaglia è un'esperienza fantastica", ha espresso Wetekam, nato con una malformazione al braccio. "Non ho mai ricevuto un sostegno così travolgente, non riesco nemmeno a esprimerlo a parole".

Nella sua batteria preliminare, il giovane concorrente paralimpico ha superato il suo personale e ha ricevuto elogi dal coach nazionale Ute Schinkitz. "Come newcomer, mostrare le tue abilità per la prima volta in un'arena così grande - non puoi fare altro che applaudirlo", ha notato.

Picco inaspettato di un anno distintivo

Questo picco inaspettato ha segnato un anno distintivo. Ai Campionati Europei a metà aprile, ha segnato un tempo di 1:11.59 minuti, piazzandosi ottavo e rimanendo indietro. "Ha avuto una stagione difficile", ha detto Schinkitz. "Ma c'erano credenti perpetui in lui, e lui ha ascoltato. Per questo, sono immensamente grato". In soli quattro mesi, il suo protetto ha migliorato il tempo iniziale di oltre quattro secondi.

"Ho completamente rivisto il mio mindset - con l'aiuto dell'equipaggio di allenatori, ma anche dalla famiglia. Ho affrontato il problema da zero, ho regolato la routine di allenamento e ho apportato modifiche. Certo, non è ancora perfetto, ma per un periodo così breve, è già notevole", ha condiviso il nativo di Dortmund.

Lotta dalla retroguardia

Anche se il futuro vincitore dell'oro Stefano Raimondi dall'Italia, l'eroe locale Hector Denayer e Artem Isaew, sotto una bandiera neutrale, erano visti come favoriti per la medaglia ambita, Wetekam sembrava inizialmente in ritardo. Aveva un tempo di reazione insufficiente dalla partenza e doveva recuperare. "Quando ho visto dopo 85 metri che l'italiano e il russo erano davanti a me nelle loro corsie, ho pensato: Merda. È stata una lotta incessante alla fine".

Alla fine, i suoi sforzi sono stati ripagati. Wetekam ha migliorato di altri 0.75 secondi rispetto al suo tempo iniziale. "Non poteva andare meglio, e il tempo lo dimostra", ha riconosciuto.

La prossima grande sfida lo attende: i Giochi Paralimpici 2028 a Los Angeles. "Stiamo costruendo sui nostri attuali successi e miriamo a una prestazione ancora migliore a LA", ha condiviso Wetekam, e Schinkitz era decisa: "Il ragazzo ancora racchiude un immenso potenziale".

