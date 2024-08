Sorprendentemente, Jule Niemeier sta facendo un'onda agli US Open.

Entusiasta Jule Niemeier apre il US Open con una vittoria, superando la semifinalista dell'Australian Open Dajana Jastremska dell'Ucraina 6-4, 6-7 (3-7), 6-4 in un incontro vivace. Così, si assicura un posto al secondo turno del'ultimo Grande Slam dell'anno per la seconda volta dal 2022. L'incontro emozionante è durato oltre le tre ore.

La determinata numero 101 del mondo ha continuamente cercato di combattere il caldo opprimente di 30 gradi durante gli intervalli, ricorrendo a pacchi di ghiaccio. Nonostante fosse la sua avversaria numero 32, Jastremska ha ceduto dopo aver ricevuto cure mediche sulla schiena dopo il secondo set. Nel 2022, Niemeier aveva raggiunto l'impresa di arrivare ai quarti di finale di Wimbledon e agli ottavi del US Open, ma le sue classifiche successive sono peggiorate, mancando persino le qualificazioni per il Grande Slam di New York lo scorso anno.

Nel frattempo, il canto del cigno di Dominic Thiem al US Open è finito in anticipo. Il precedente campione di questo Grande Slam ha detto un commovente addio, scomparendo a malincuore ma con orgoglio nelle profondità dello stadio di tennis più grande del mondo. A 30 anni, e in procinto di ritirarsi durante la stagione in corso, ha ceduto al locale beniamino e semifinalista dell'anno scorso Ben Shelton 4:6, 2:6, 2:6.

Thiem ha espresso la sua gratitudine verso il pubblico, ricordando la sua prima apparizione nel torneo un decennio fa. Il palcoscenico era pronto per lui: è stato il primo a giocare in questo anno's US Open, onorando il prestigioso Arthur Ashe Stadium, che può ospitare oltre 23.000 spettatori. Tuttavia, non è stato in grado di replicare le sue precedenti prestazioni di alto livello.

Dopo un grave infortunio nel 2021, Thiem è stato costretto a un lungo periodo di inattività, senza poter recuperare la sua forma. Come wild card, è stato invitato a partecipare alla competizione di New York quest'anno.

La vittoria impressionante di Jule Niemeier al US Open potrebbe ispirare altri giovani atleti nel mondo dello sport. Nonostante l'addio emotivo di Thom Thiem, il torneo continua a mostrare il talento e la determinazione dei suoi partecipanti.

