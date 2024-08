- "Sorprendentemente eccitato": Reddemann anticipa l'ex collega Andrich

Sören Reddemann è entusiasta di incontrarsi di nuovo con Robert Andrich, apprezzando la crescita del calciatore della nazionale di calcio tedesca. Il difensore è pronto ad affrontare il FC Carl Zeiss Jena oggi alle 18:00, in diretta su ZDF e Sky, durante il primo turno della DFB-Pokal contro i due volte vincitori del Bayer Leverkusen. Lì, Andrich è un giocatore chiave, con i due che hanno giocato insieme in terza divisione per SV Wehen Wiesbaden sei anni fa.

Reddemann ha espresso la sua ammirazione, dicendo: "È impressionante come sia riuscito a progredire così". Dopo il loro tempo insieme a Heidenheim, Union Berlin e Leverkusen, ha continuato: "È fantastico rivederlo".

Andrich e Reddemann, su strade opposte

Durante la stagione 2017/18, entrambi hanno giocato per Wiesbaden. Gli Assiani hanno mancato di poco i play-off per la retrocessione, finendo quarti in terza divisione. Andrich è passato a Heidenheim, mentre Reddemann è rimasto, promuovendo con SVWW attraverso la retrocessione l'anno successivo. Dopo aver perso il suo posto nella seconda metà, Andrich ha rejoint il Chemnitzer FC.

Reddemann ha infine trovato la sua strada per il Hallescher FC e il VfB Lübeck, portandolo a Jena. Un inizio di stagione impressionante, con cinque vittorie consecutive, ha rafforzato la fiducia della squadra, che cerca di dimostrarlo contro il Leverkusen. "Penso che dovremmo affrontare questa partita con un po' di autostima e fiducia in noi stessi", ha detto Reddemann. "Vediamo dove ci porta".

L'opportunità di Weinhauer

Erik Weinhauer è atteso per segnare il primo goal della DFB-Pokal contro il Leverkusen, poiché la squadra ha perso in precedenza 0:2 nel 1992 e 0:4 nel 2012. Il 23enne guida la Regionalliga Nordost con dieci goal in cinque partite. "Vediamo cosa può essere possibile", ha detto Weinhauer, sottolineando la sua eccitazione per l'incontro insolito: "E poi vedremo cosa accadrà".

