Sorprendentemente basso livello di disoccupazione negli Stati Uniti

Il mercato del lavoro statunitense ha dimostrato una forza inaspettata, attenuando le aspettative di aumenti aggressivi dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Con un aumento di 254.000 posti di lavoro a settembre, che ha superato le previsioni in modo drastico, secondo le statistiche governative (esclusi il settore agricolo). Gli esperti economici avevano previsto 140.000 posti di lavoro, rivisti da 159.000 (originariamente 142.000) nel mese precedente. Il tasso di disoccupazione, calcolato indipendentemente, è leggermente diminuito al 4.1% a settembre.

Molti partecipanti al mercato hanno dedotto da questi dati che la Federal Reserve potrebbe assumere una posizione più cauta dopo l'ultima aumentata dei tassi. Ora, i partecipanti al mercato prevedono passi di un quarto di punto per le riunioni sui tassi di interesse di novembre e dicembre, invece della riduzione più ampia anticipata prima dei dati sull'occupazione.

Jens Klatt, analista di XTB, ha suggerito che il dibattito su un "aumento dei tassi jumbo" di 50 punti base entro fine anno potrebbe già essere stato risolto, dati questi dati. Bastian Hepperle, economista di Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, ha proposto che le preoccupazioni della Federal Reserve per il mercato del lavoro potrebbero essere state esagerate: "Pertanto, non ha bisogno di affrettarsi con grandi aumenti dei tassi".

Dopo il completamento del ciclo di aumenti dei tassi, la Fed ha diminuito il tasso chiave di mezza punto percentuale al 4,75-5,0%. Jerome Powell, presidente della Fed, si aspetta altri due tagli di mezza punto percentuale, per un totale di mezza punto percentuale, se l'economia procederà come previsto. Un aumento mensile dei posti di lavoro di circa 100.000 è considerato sufficiente per far fronte alla crescita della popolazione statunitense in età lavorativa.

Thomas Gitzel, chief economist di VP Bank del Liechtenstein, ha notato che era stato previsto un minor aumento dei posti di lavoro a causa delle condizioni avverse a settembre, tra cui uno sciopero dei lavoratori portuali sulla East Coast e l'impatto dell'uragano Helene su alcune regioni. L'eccezionale risultato del mercato del lavoro di oltre 200.000 nuovi posti di lavoro è stato quindi ancora più notevole.

Esperto di Helaba: la crescita dei salari rimane "estremamente robusta"

La banca centrale, responsabile della stabilità dei prezzi e del promuovere il pieno impiego, monitora attentamente i dati sull'occupazione e la crescita dei salari per valutare le pressioni inflazionistiche. Gli stipendi orari medi sono aumentati del 4,0% su base annua a settembre, rispetto al 3,9% di agosto. Gli esperti si aspettavano una crescita su base annua del 3,8%. Ralf Umlauf, esperto di Helaba, ha descritto la crescita dei salari negli Stati Uniti come "estremamente robusta", portando a una significativa riduzione delle aspettative ottimistiche sui tagli dei tassi della Fed.

Il rapporto sul mercato del lavoro è stato accolto positivamente dagli investitori in borsa. Il DAX e l'EuroStoxx50 hanno guadagnato circa il 1% ciascuno e l'indice del dollaro è aumentato di mezza percento dopo il rapporto, che aveva mostrato solo una lieve crescita in precedenza. Tuttavia, l'oro e l'euro sono diminuiti di circa mezza percento ciascuno e gli investitori hanno anche venduto i titoli del governo, portando a un aumento di circa il 0,074% del rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni da circa il 0,07%.

Date le

Leggi anche: