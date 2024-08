Accesso alla competizione della Conference League - "Sorprendente perseveranza": Heidenheim in prima nella Coppa d'Europa

Allenatore Frank Schmidt ha elogiato la sua squadra dopo il loro storico passaggio al turno successivo della Conference League, definendolo una "riconoscimento importante". Ha attribuito la loro vittoria nella seconda partita dei playoff contro gli ex campioni svedesi BK Häcken alla loro "inarrestabile determinazione". I sostituti Paul Wanner e Mathias Honsak hanno segnato gol cruciali nel finale di giovedì sera, consentendo alla squadra della Bundesliga di conquistare una vittoria per 3:2 (1:0). I Suabiani avevano già conquistato la partita in trasferta per 2:1 una settimana prima.

"È incredibile che siamo riusciti a fare questo", ha detto Schmidt riguardo ai loro risultati. Ha creduto che la sua squadra avesse bisogno di un boost e di nuova energia dalle sostituzioni. Per FCH, questa è stata la quarta partita ufficiale della stagione. La successiva partita di campionato contro il FC Augsburg domenica (15:30/DAZN) seguita da una pausa internazionale fornisce un necessario riposo a Schmidt.

Il sorteggio per il turno successivo della Conference League era previsto per il giorno successivo. Heidenheim incontrerà sei avversari diversi prima di Natale - tre in casa e tre in trasferta. La squadra ha guadagnato un posto nei playoff nella loro prima stagione dopo la promozione in Bundesliga, classificandosi all'ottavo posto.

Il sorteggio ha piazzato Heidenheim in un girone impegnativo della Conference League, con tre partite in casa e tre in trasferta da giocare prima di Natale. Questa partecipazione al girone è un tributo alla stagione d'esordio di Heidenheim in Bundesliga, dove hanno guadagnato un posto nei playoff e si sono classificati all'ottavo posto.

Leggi anche: