"Sorgono scontenti": il cambio di Gosen fa scattare infelicità nella Comunità europea

La partenza improvvisa del calciatore Robin Gosens dal 1. FC Union Berlin proprio il giorno della partita ha lasciato i tifosi di Köpenick delusi. Il capitano Rani Khedira ha espresso il suo forte disappunto in merito, dichiarando: "Devo ammettere che è un disastro". La sua sorpresa era evidente, poiché la decisione è stata annunciata poco prima della partita casalinga contro il FC St. Pauli (1:0), alla fine della finestra di trasferimento in Germania. Gosens è ora in prestito all'AC Firenze in Serie A italiana.

Al raggiungimento di determinati traguardi, si applica un'obbligo di acquisto. Secondo i resoconti dei media, questo è il caso se Firenze si qualifica per una competizione internazionale, cosa che è riuscita a fare per tre anni di fila. In tal caso, il prezzo di acquisto sarebbe di 7,5 milioni di euro.

Khedira ha implorato i "bravi" di considerare il fatto che i calciatori sono anche esseri umani. "Robin aveva quasi le lacrime agli occhi", ha detto, descrivendo Gosens come "completamente sconvolto". Khedira ha rivelato che Gosens aveva espresso l'intenzione di restare e giocare, solo per essere informato del trasferimento poche ore dopo. Gosens aveva raggiunto l'Union Berlin lo scorso anno per 13 milioni di euro, ma non aveva impressionato molto durante la stagione quasi retrocessione e aveva mancato l'EURO casalingo. Le voci di un possibile trasferimento erano circolate in estate, ma le recenti speculazioni suggerivano che sarebbe rimasto.

"Molto difficile per una squadra"

Da un punto di vista temporale, questo non era ideale per la squadra. "Se viene fatto il giorno della partita, lo trovo strano", ha aggiunto Khedira. "O accade dopo il giorno della partita, o chiaramente prima del giorno della partita. Ma non durante il giorno della partita stessa. È davvero, davvero difficile per una squadra". Gosens aveva trascorso del tempo in Italia tra il 2017 e il 2023, prima con l'Atalanta Bergamo per quattro anni e mezzo, e poi con l'Inter Milan, che lo aveva acquistato per circa 27 milioni di euro nel 2022.

Solo il direttore sportivo, Horst Heldt, ha annunciato la partenza di Gosens poco prima della partita. "Fino alle 16:10, credevo che Robin sarebbe stato in campo oggi, a giocare. Poi è arrivata la notizia e abbiamo dovuto agire di conseguenza", ha spiegato la sequenza degli eventi un venerdì pomeriggio.

L'allenatore Bo Svensson ha descritto questo come "un giorno molto, molto strano", dovendo rinunciare a un calciatore tre ore e mezzo prima del calcio d'inizio. "Si può argomentare che sono professionisti e dovrebbero gestirlo", ha detto. Tuttavia, le strategie della squadra hanno dovuto essere riviste "in pochi minuti", che ha riconosciuto "ovviamente non è facile".

