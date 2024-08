Sophie Weißenberg è gravemente ferita poco prima della prima partenza.

Delusione amara per Sophie Weißenberg alle Olimpiadi: l'heptatleta si infortuna poco prima dell'inizio della competizione e non può partecipare per le posizioni. Durante la preparazione per la prima disciplina, i 100m ostacoli, l'atleta di Leverkusen inciampa in un ostacolo e cade.

Prima dell'heptathlon alle Olimpiadi, Sophie Weißenberg ha vissuto un tragico evento sportivo. Mentre si riscaldava per la prima disciplina, i 100m ostacoli, la 26enne sembra aver subito un grave infortunio. Mentre correva leggermente, è inciampata sull'ostacolo, ha perso l'equilibrio e è finita sulla pista, contorcendosi dal dolore e piangendo in modo incontrollabile. La sua compagna di squadra Carolin Schäfer, che avrebbe dovuto gareggiare nella prossima gara, è stata una delle prime a raggiungerla.

Che disastro per l'atleta di Leverkusen, che partecipava alle Olimpiadi per la prima volta. Tutti i suoi sforzi di allenamento sono stati vani, senza un solo secondo di gara. Le prime speculazioni suggeriscono che Weißenberg possa essersi strappata il tendine di Achille, il che significherebbe un lungo periodo di inattività. "Non c'è niente di peggio nella vita di una sportiva," ha detto l'esperto di ARD Frank Busemann riguardo alla tragedia. Dopo pochi secondi, il personale medico è corso verso l'atleta tedesca. È stata sollevata su una sedia a rotelle e portata fuori dallo stadio, coprendosi il viso con le mani e continuando a piangere.

La carriera della 26enne è stata segnata da momenti amari. Nonostante non si fosse qualificata, la Federazione tedesca di atletica leggera l'ha portata ai Campionati del mondo del 2019, ma ha dovuto concludere la stagione anticipate a causa di un'infiammazione persistente al tallone. Tre anni dopo, ai Campionati del mondo di Eugene, ha dovuto rinunciare al salto in lungo dopo tre tentativi invalidi. Tuttavia, un anno dopo ha fatto una dichiarazione, finendo settima ai Campionati europei di Budapest con un personale di 6438 punti, solo 63 punti dietro il bronzo.

Ai Campionati europei di Roma di giugno, Weißenberg ha rinunciato all'heptathlon come precauzione per proteggere il suo sogno olimpico. Non è riuscita nemmeno a finire la gara a Götzis lo scorso maggio a causa di una caduta negli ostacoli. Di conseguenza, la Germania è rappresentata da un solo atleta nell'heptathlon: la vicecampionessa del mondo Schäfer, che darà il suo addio alle competizioni in Francia. Dopo le Olimpiadi, la 32enne di Francoforte si ritirerà dalle competizioni.

Despite the setback at the Olympic Games 2024 in Paris seemingly being inevitable for Sophie Weißenberg, her resilience and determination have proven to be constant throughout her career. Regrettably, this unfortunate incident at the Olympic trials in July 2023 adds a tragic tale to her Olympic journey.

Leggi anche: