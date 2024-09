Sony introduce una variante PlayStation 5 migliorata e più potente, soprannominata PlayStation 5 Pro.

La prossima PS5 Pro arriverà sugli scaffali il 7 novembre, al prezzo di $700, con un aumento del 40% rispetto al prezzo di lancio della PS5 originale del 2020, come annunciato da Sony martedì. I preordini partiranno il 26 settembre.

Il responsabile del progetto della PS5 Pro, Mark Cerny, ha rivelato durante una conferenza video che la nuova console offre capacità di calcolo migliorate, in grado di rendere i giochi fino al 45% più velocemente. "È la console più potente che abbiamo mai creato", ha dichiarato.

Sony ha integrato hardware personalizzato per l'apprendimento automatico e una libreria AI che migliora la nitidezza delle immagini, secondo Cerny. Tuttavia, la console non avrà un lettore di dischi incorporato, disponibile separatamente.

In una nota digitale, Sony ha annunciato che la nuova console aumenterà le prestazioni dei vecchi titoli, affermando che "vari giochi riceveranno aggiornamenti software gratuiti, consentendo ai giocatori di sfruttare le capacità della PS5 Pro".

Al momento, Sony ha venduto oltre 56 milioni di unità di PS5 dal suo lancio. Il colosso tecnologico prevede di vendere 18 milioni di console PS5 durante quest'anno fiscale. Tuttavia, si tratta di un lieve calo rispetto ai 20,8 milioni di dispositivi venduti nello stesso periodo dell'anno precedente, secondo quanto riferito da Reuters.

Le vendite della PS5 sono state inferiori rispetto al suo predecessore, la PS4, che ha raccolto oltre 114 milioni di unità dal suo debutto nel 2013. La PS4 aveva una forte presa sul mercato dei videogiochi e ha superato notevolmente il suo concorrente, la Xbox One, sviluppata da Microsoft Gaming.

L'integrazione di hardware personalizzato per l'apprendimento automatico e la libreria AI nella PS5 Pro si prevede che rivoluzionerà l'industria dei videogiochi, offrendo alle aziende nuove opportunità di sviluppo tecnologico. Nel settore tecnologico, l'annuncio di Sony delle prestazioni migliorate della PS5 Pro per i vecchi titoli rappresenta un importante passo avanti, attirando l'attenzione dei videogiocatori appassionati di tecnologia in tutto il mondo.

