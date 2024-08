- Sono urgenti le donazioni di abiti

La Missione Cittadina di Berlino richiede urgentemente donazioni di vestiti. Attualmente, sono particolarmente necessari scarpe da ginnica per uomo di tutte le taglie, biancheria intima e calzini senza buchi, e sacchi a pelo e materassini ben tenuti, come annunciato dalla Missione Cittadina. Tutte le donazioni dovrebbero essere in buone condizioni, come se le si stesse dando a amici o conoscenti, poiché non ci sono fondi per pulire, riparare o smaltire.

Gli articoli possono essere consegnati dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 alla reception della Missione Cittadina di Berlino in Lehrter Straße 68, o dalle 9:00 alle 16:00 al Textilhafen in Storkower Straße 139D. Ci sono anche contenitori in Lehrter Straße.

Fino a 180 persone bisognose vengono alla stanza dei vestiti ogni giorno, secondo la Missione Cittadina. Non ci sono ostacoli burocratici. "La distribuzione di vestiti ben tenuti ha a che fare con la dignità umana", si legge sul sito dell'associazione evangelica. I vestiti puliti e non danneggiati possono rafforzare l'autostima. L'obiettivo è equipaggiare ogni persona in modo che non possa essere riconosciuta come senza fissa dimora.

