In arrivo questo fine settimana, The Doctors, formatisi nel 1982 con i leader Farin Urlaub e Bela B, insieme a Rodrigo González, saliranno nuovamente sul palco a Berlino. Non si esibiranno ovunque, ma sui terreni dell'ex aeroporto di Tempelhof, con un pubblico previsto di circa 60.000 persone. E non programmeranno un singolo spettacolo, ma tre.

Il successo dei Doctors nella rock tedesca è innegabile, ma sono riusciti a mantenere la loro vita privata sorprendentemente riservata. Uno dei pochi fatti noti su Bela B, alias Dirk Felsenheimer, è che è padre. Quanto a Farin Urlaub, in passato Jan Vetter, la sua relazione con l'attrice Jenny Elvers è stata resa pubblica.

Jenny Elvers: "Nessuno sapeva"

In un episodio futuro del talk show NDR "Deep and Clear", in onda a settembre e attualmente disponibile nella biblioteca multimediale ARD, Elvers rivela alcuni dettagli interessanti sulla sua storia con il musicista. Si sono conosciuti negli anni '80, quando lei era ancora a scuola. "Avevo 17, 18 anni", dice, e aggiunge rapidamente: "Solo un'adolescente come tanti".

Urlaub è stato il suo "primo ragazzo", rivela Elvers. Nonostante la loro relazione di quattro anni, è rimasta segreta all'epoca: "Nessuno sapeva". Si sono conosciuti, spiega, "a un concerto. Era un periodo molto emozionante, perché erano al culmine della loro carriera, in tour con 'Westerland'".

Sono rimasti in contatto, anche se non così facilmente come oggi: "Non avevamo cellulari, solo un grande telefono arancione con il filo lungo. I miei genitori ascoltavano sempre quando parlavo al telefono". Si scrivevano anche lettere.

Farin Urlaub ha vissuto con la famiglia di Jenny Elvers

"Poi i Doctors si sono sciolti e Jan... si è trasferito nella mia stanza a casa mia", rivela Elvers. Il maggior problema non era la differenza di età, ma i loro stili di vita molto diversi. "Io ero ancora a scuola, lui era al culmine della sua carriera, fresco di uscita dalla band", spiega, aggiungendo: "Era un milionario con molto tempo libero, io ero una studentessa. E non era a Berlino o in una grande città, ma nella brughiera di Lüneburg, ad Amelinghausen, nella mia stanza, con i miei genitori, mio fratello piccolo e mia nonna ancora lì".

Questa situazione è durata per alcuni mesi, rivela Elvers. "Poi ha comprato una casa nella brughiera di Lüneburg, proprio accanto. È allora che sono uscita dalla stanza e sono andata a vivere nella mia casa. Quello è stato il mio primo assaggio di vita adulta", aggiunge.

Elvers parla molto bene di Urlaub nella conversazione. "Abbiamo viaggiato molto insieme. In effetti, ho imparato molto da lui. È molto colto, un uomo molto intelligente", dice. "Lo amavo davvero", conferma Elvers. Per questo motivo, la loro relazione è rimasta nascosta dai media - "perché non volevo diventare famosa per colpa di un uomo". Si sentiva più come "una ragazza di campagna" incerta del suo posto: "Cosa potevo offrirgli?". Solo quando è diventata famosa come "La regina della brughiera" ha trovato il suo "livello giusto di autostima".

In seguito, Elvers è diventata famosa per i suoi ruoli in film come "Knockin' on Heaven's Door" e "Knallhart", e nella serie comica "Nikola". Ha anche partecipato a vari reality show. Tra i suoi partner di alto profilo dopo il divorzio ci sono Dieter Bohlen, Heiner Lauterbach e Thomas D dei Fantastic Four. Con Alex Jolig, un partecipante di "Big Brother" della prima stagione, ha il suo unico figlio, un figlio nato nel 2001. Si è sposata solo una volta, dal 2003 al 2014, con il suo ex manager Goetz Elbertzhagen.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su ntv.de

