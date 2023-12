Sono uno dei giocatori favoriti per la vittoria del Roland Garros": L'ascesa fulminante del 19enne Carlos Alcaraz

Il regno dei "Big Three" - Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic - sul tennis maschile è durato tutta la vita di Carlos Alcaraz.

Il 6 luglio 2003, il giorno dopo che Alcaraz aveva compiuto due mesi, Federer ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam a Wimbledon, dando il via a un'era in cui i "Big Three" hanno vinto 61 degli ultimi 74 tornei del Grande Slam.

In questo periodo, diversi giocatori sono stati indicati come la "nuova generazione" del tennis maschile: nel 2015, Grigor Dimitrov e Milos Raonic; nel 2019, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas; nel 2022, Carlos Alcaraz.

Finora, nessuno di questa "nuova generazione" ha messo in discussione il dominio dei "Big Three", anche se Alcaraz ha qualcosa di diverso, qualcosa che non si vedeva dai tempi delle imprese del suo connazionale Nadal.

Come Nadal, Alcaraz è entrato per la prima volta nella top 10 dopo aver vinto il Barcelona Open a 18 anni. È anche il più giovane dopo Nadal a entrare nella top 10 e a vincere un titolo ATP 1000.

"Tutti questi grandi giocatori di tutti i tempi... erano già grandi da adolescenti o mostravano lampi di esserlo", ha dichiarato il giornalista di tennis Ben Rothenberg alla CNN Sport.

Cambiare i paletti

Dopo aver vinto il Miami Open in aprile, Alcaraz ha illustrato a Don Riddell della CNN i suoi obiettivi relativamente modesti per il 2022: entrare nella top 10 della classifica mondiale e raggiungere i quarti di finale di un grande slam.

Solo tre settimane dopo, Alcaraz è entrato nella top 10 dopo aver vinto l'Open di Barcellona.

Due settimane dopo Barcellona, Alcaraz ha vinto il suo quarto titolo del 2022 all'Open di Madrid, sconfiggendo Nadal e Djokovic nel suo cammino verso la finale.

Finora, quest'anno, ha accumulato una notevole percentuale di vittorie del 90%, percentuale che sale al 94% sulla terra battuta.

Dopo queste vittorie e la sua fulminea ascesa ai vertici dello sport, Alcaraz ha riorientato i suoi obiettivi per l'anno in corso.

"Direi che sono uno dei giocatori favoriti per la vittoria del Roland Garros", ha dichiarato Alcaraz alla CNN.

"Ci sono molti grandi giocatori - Rafa, Djokovic, i migliori giocatori del mondo giocheranno lì, ma penso di essere pronto a fare un buon risultato al Roland Garros".

Se Alcaraz vorrà vincere il suo primo Grande Slam al Roland Garros, dovrà farlo nel modo più difficile, dato che il 19enne si trova nella stessa metà del tabellone di Nadal e Djokovic.

Tuttavia, il team di Alcaraz rimane ottimista.

"Carlos arriverà dove vorrà", ha dichiarato a CNN Sport il preparatore atletico di Alcaraz, Alberto Lledó.

"Se si pone un obiettivo e continua a lavorare con lo stesso impegno di adesso, sarà in grado di raggiungerlo".

Condividere momenti speciali

La scalata di Alcaraz per diventare uno dei favoriti al Roland Garros è iniziata nella sua città natale, El Palmar, alla periferia di Murcia, dove è stato individuato all'età di 11 anni dal suo attuale agente Albert Molina.

Quattro anni dopo, Juan Carlos Ferrero - ex numero 1 del mondo e secondo classificato agli Open di Francia - ha iniziato ad allenare il giovane.

Il loro stretto rapporto è stato evidente agli Open di Miami, dove Ferrero è stato assente per gran parte del torneo a causa della morte del padre.

"Questo è per Juanki. La vittoria è tua", ha scritto Alcaraz in spagnolo sull'obiettivo di una macchina fotografica dopo la vittoria in semifinale.

Una volta che Alcaraz ha raggiunto la finale, Ferrero è volato in Florida per fare una sorpresa e sostenere il suo giovane campione.

"Significa molto per me poter condividere con lui questo momento speciale", ha detto Alcaraz.

"Ha attraversato un momento difficile in questo momento. È venuto via dalla sua famiglia per un paio di giorni per stare con me e questo mi fa molto bene".

Ferrero e il resto della squadra di Alcaraz hanno inculcato una mentalità che enfatizza l'importanza della perseveranza e del duro lavoro - "una cultura dello sforzo", come la chiama il suo fisioterapista Juanjo Moreno.

Come spesso accade ai giovani atleti, il salto di qualità di Alcaraz ai massimi livelli dello sport sembra essere avvenuto da un giorno all'altro, dopo i grandi miglioramenti fatti durante la stagione. In realtà, secondo Moreno, è vero il contrario.

"Quest'anno abbiamo avuto una lunga preseason, quindi abbiamo potuto concentrarci ulteriormente sullo sviluppo della sua forma fisica, ma il cambiamento di forma è il risultato del duro lavoro di Carlos per molto tempo, cambiando le sue abitudini di lavoro, riposo e dieta", ha detto Moreno.

La chiave del successo

Questa "cultura dello sforzo" si traduce anche nelle prestazioni di Alcaraz in campo.

Il suo atletismo costituisce la base del suo gioco, permettendogli di sferrare colpi di terra aggressivi e di difendere con audacia da tutte le zone del campo.

"Penso di essere pronto per ogni partita e per ogni momento", ha detto Alcaraz. "Non temo nulla, non mi importa se gioco contro qualsiasi giocatore del mondo".

È questa coerenza in tutti i settori del gioco che sembra essere la chiave del suo successo.

Non ha un punto di forza schiacciante - come un servizio straordinariamente potente - che possa essere neutralizzato da tattiche specifiche, né ha una debolezza evidente.

"È un giocatore incredibilmente completo e a tutto tondo per essere così giovane e può fare tutto", ha detto Rothenberg.

"Sembra molto acuto dal punto di vista tattico, ha un ottimo QI tennistico e anche dal punto di vista fisico è stato fantastico".

Per Lledó, sono la mentalità di Alcaraz e "la personalità che mostra nei momenti difficili, il suo modo di affrontarli" che lo contraddistinguono come un talento speciale.

Nei quarti di finale contro Nadal agli Open di Madrid, ad esempio, Alcaraz è stato surclassato per 6-1 nel secondo set, ma ha comunque rimontato fino a vincere l'incontro, mentre in semifinale ha ottenuto una vittoria per 6-7(5) 7-5 7-6(5) contro Djokovic.

Oltre al prodigioso talento in campo, Alcaraz ha un fascino facile e un sorriso ampio che lo rendono simpatico al pubblico ovunque giochi.

"Nessuno ha una parola cattiva da dire su di lui", ha detto Rothenberg.

È nata un'altra stella

Ogni volta che Alcaraz vince un campionato, il clamore mediatico intorno a lui si fa sempre più forte, mentre il tennis maschile desidera una nuova storia e una nuova stella.

In Spagna, i giornali sportivi del Paese hanno acclamato il loro nuovo eroe, che ha conquistato tutti, dopo la sua vittoria all'Open di Madrid.

"Charlie sei un grande", ha titolato Marca; El País ha dichiarato che "è nata un'altra stella", mentre la prima pagina di AS recitava semplicemente "Beato" davanti a una foto di Zverev che versava champagne su Alcaraz.

Lo stesso Alcaraz sembra evitare la maggior parte di questa copertura.

"Molte persone mi guardavano e si congratulavano con me", ha detto Alcaraz alla CNN dopo la sua vittoria a Miami.

"I social media in questo momento sono un vero e proprio boom, e non ho ancora avuto il tempo di leggere tutto, ma è incredibile che un sacco di persone e di giornali parlino di te".

Per quanto riguarda il rovesciamento del regime che ha governato il tennis maschile negli ultimi due decenni, Alcaraz è riluttante a presentarsi come un rivoluzionario che annuncia una nuova era.

"Sono un ragazzo fortunato ad imparare da questi ragazzi [Nadal, Federer e Djokovic] così vicini - a condividere lo spogliatoio, a condividere i campi", ha detto. "Spero di poterli osservare per molti anni".

Ma a prescindere da quanto i 'Big Three' riusciranno a prolungare le loro illustri carriere, il Roland Garros potrebbe essere testimone della prima vera sfida all'ordine stabilito nel tennis maschile da molto tempo a questa parte.

Fonte: edition.cnn.com