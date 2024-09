"Sono un stupratore tanto quanto gli altri presenti, sostiene l'uomo francese accusato di aver stuprato la moglie".

Pelicot avrebbe dovuto comparire in tribunale una settimana fa per il caso che ha scatenato un putiferio in Francia, ma la sua udienza è stata rinviata per motivi di salute. Si è presentato in tribunale con un bastone.

Secondo BFM TV, il cui reporter era presente in tribunale, Pelicot, 71 anni, ha confessato tutte le accuse. Ha dichiarato: "Confesso di essere uno stupratore, proprio come tutti gli altri in questa stanza".

L'accusa sostiene che Pelicot abbia pubblicizzato rapporti sessuali con sua moglie su un sito web e abbia registrato gli abusi. Oltre a Pelicot, altri 50 uomini sono accusati e il processo si sta svolgendo nella città del sud di Avignone. Finora, nessuno degli altri uomini ha commentato le accuse.

L'ex moglie di Pelicot, Gisele Pelicot, ora 72 anni, ha richiesto un processo pubblico per esporlo e gli altri uomini accusati di averla stuprata.

A causa dei problemi di salute di Pelicot, i giudici hanno dovuto rinviare la sua udienza più volte durante la scorsa settimana. Il suo avvocato aveva precedentemente menzionato che Pelicot intendeva utilizzare l'udienza per esprimere le sue scuse alla sua famiglia.

Nonostante il clamore in Francia e in Europa, il processo contro Pelicot e gli altri accusati si sta svolgendo ad Avignone. Lo scandalo ha suscitato preoccupazione a livello internazionale a causa della sua ampia portata.

Leggi anche: