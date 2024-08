- "Sono un po' sconvolto": perché George Cloney è arrabbiato con Quentin Tarantino

George Clooney ha concesso un'intervista a GQ insieme al suo amico Brad Pitt, durante la quale è stato discusso anche Quentin Tarantino. Clooney ha risposto a un commento non troppo lusinghiero che il regista aveva apparentemente fatto su di lui.

"Quentin ha recentemente detto una stupidaggine su di me, e mi ha un po' fatto incazzare," ha detto Clooney, dopo aver liquidato le abilità recitative di Tarantino come "solo okay". Clooney, che ha recitato in "From Dusk Till Dawn" di Tarantino all'inizio della sua carriera cinematografica nel 1996, ha ricordato: "Ha fatto un'intervista in cui nominava attori cinematografici, e ha parlato di te [Brad Pitt] e di qualcun altro, e poi questo tizio ha detto, 'E George?' Lui ha detto, 'Non è un attore cinematografico.' E poi ha letteralmente detto qualcosa del tipo, 'Nomina un film dal millennium.' E io ho pensato, 'Dal millennium? Quella è più o meno la mia intera carriera.'"

George Clooney non è un attore cinematografico?

Dopo che Brad Pitt ha riso all'aneddoto durante l'intervista, Clooney ha scherzato, "Adesso penso, 'Okay, vaffanculo.' Non ho problemi a prenderlo in giro. L'ha fatto anche con me." In tono più conciliante, Clooney ha aggiunto, "Ma no, siamo molto fortunati ad aver lavorato con questi grandi registi. La regia e la scrittura sono ciò che ti tiene vivo. E l'ho imparato dopo aver fatto alcuni film davvero brutti. Non puoi fare un buon film da una brutta sceneggiatura."

Clooney ha anche avuto parole dure per un altro regista durante l'intervista. L'attore ha lavorato con David O. Russell nel film satirico di guerra "Three Kings" nel 1999, e si sapeva già che c'erano conflitti sul set. Clooney ha detto nell'intervista che vuole lavorare solo con persone che si divertono a farlo. "Più invecchi, più è importante dividere il tuo tempo. Cinque mesi della tua vita sono molti. Non è solo fare un film veramente buono come 'Three Kings' e poi avere una persona fastidiosa come David O. Russell che rende la tua vita e quella di tutti gli altri membri dell'equipaggio un inferno. Non ne vale la pena. Non a questo punto della mia vita. Solo per avere un buon prodotto."

George Clooney ha trovato deludente quando Quentin Tarantino l'ha definito non un attore cinematografico in una recente intervista, mentre Tarantino faticava a nominare uno dei suoi film dal millennium. Nonostante la tensione, Clooney ha riconosciuto l'importanza di lavorare con registi talentuosi come Tarantino e David O. Russell, sottolineando il valore della regia e della scrittura nel cinema.

Leggi anche: