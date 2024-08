In risposta alle preoccupazioni dei residenti - Sono stati valutati i livelli di rumore del parco solare di Witznitz

Dopo numerose lamentele da parte dei residenti locali per un ronzio costante, i livelli di rumore stanno siendo esaminati nel più grande parco solare della Germania, Witznitz, situato vicino a Lipsia. Anche se non sono state ancora rilevate violazioni dei limiti stabiliti, c'è un ronzio evidente che i residenti possono sentire, come riferito dall'amministrazione del distretto di Borna. Più di 70 residenti di Bohlen e Rötha hanno presentato reclami al dipartimento ambientale. Il parco solare è entrato in funzione all'inizio di luglio.

L'amministrazione del distretto pianifica di condurre misurazioni del suono per circa una settimana presso la stazione di trasformazione e un altro punto di emissione significativo del parco energetico. Questo processo include il controllo rispetto ai valori limite, tenendo conto delle curve di prestazione e dei dati meteorologici, ha chiarito l'amministrazione del distretto. Le prime conclusioni dall'analisi delle misurazioni sono attese entro la fine della settimana. In base a questi risultati, verranno considerate eventuali strategie di riduzione del rumore.

Il parco energetico di Witznitz è stato costruito sul sito della vecchia miniera di lignite a cielo aperto Witznitz II. Si estende su circa 500 ettari e ospita più di un milione di moduli per pannelli solari. Ciò consente la generazione di 650 megawatt di potenza, sufficienti per fornire elettricità a circa 200.000 famiglie di quattro persone. Il progetto è finanziato da Move On Energy, con il sostegno del gigante assicurativo Signal Iduna.

