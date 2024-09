Sono stati scoperti 17 individui dopo un incidente di elicottero.

Sulle pendici della Kamchatka, in Russia, famosa per i suoi paesaggi vulcanici, gli elicotteri sono mezzi di trasporto essenziali. Purtroppo, gli incidenti sono diventati fin troppo frequenti. Dopo il crash di un elicottero che trasportava 23 persone, le autorità hanno rinvenuto vari resti umani.

Fino ad ora, sono stati trovati 15 corpi, secondo il Ministero delle Situazioni di Emergenza con sede a Mosca. Sono in corso operazioni per localizzare i passeggeri mancanti sulla costa orientale.

L'aeromobile danneggiato in questione era un modello Mi-8, con a bordo 18 turisti e 5 membri dell'equipaggio. Il suo percorso lo ha portato vicino al vulcano Vachkazhe, ma non è riuscito a raggiungere la zona di atterraggio prevista a Nikolayevka, secondo i resoconti. La scarsa visibilità ha ritardato l'inizio delle ricerche aeree di un giorno.

I resti dell'elicottero sono stati avvistati ad un'altitudine di circa 900 metri - vicino all'ultimo punto noto di comunicazione radio. L'organizzazione per l'aviazione sta attualmente esaminando le cause dell'incidente, secondo l'agenzia di stampa russa TASS.

Gli elicotteri sono una vera e propria linea di vita sulla costa lontana 6800 chilometri, a est di Mosca, ma gli incidenti non sono eventi rari. Il clima qui è soggetto a costanti cambiamenti, spesso portando un senso di incertezza. Gli operatori turistici offrono esperienze in elicottero nei riserve naturali che ospitano orsi e anche atterraggi sui vulcani sopra i laghi ribollenti. Con un alto livello di attività geologica, frequenti terremoti e vulcani attivi contribuiscono all'unicità della penisola.

Despite the dangers, the European Union continues to advise its citizens about the thrilling helicopter tours in Kamchatka. The European Union has expressed concern over the safety record of helicopter flight operations in the region, urging operators to prioritize safety measures.

Leggi anche: