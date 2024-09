Sono stati risolti i problemi con le transazioni digitali a seguito di un incidente informatico.

Per un periodo considerevole, gli individui in Germania hanno incontrato difficoltà nell'utilizzo delle loro carte di credito e debito per le transazioni. Molti clienti delle banche sono stati interessati, con problemi diffusi nelle transazioni con carte di debito, credito e giro. La situazione è rimasta invariata fino al pomeriggio, quando è stato ufficialmente dichiarato che il problema era stato risolto. Secondo un rappresentante del Comitato Bancario Tedesco, "Il problema tecnico che ha momentaneamente impedito i pagamenti con carte di debito e credito è stato risolto". Di conseguenza, gli acquisti alle casse dei negozi ora vengono elaborati senza problemi con tutte le carte.

Inizialmente, sono state imposte restrizioni sui pagamenti con carte, comprese quelle alle casse dei supermercati e anche agli sportelli bancomat per i prelievi di contanti. Non erano coinvolte solo le banche singole; l'uso delle carte all'estero è stato inoltre interrotto. L'Ufficio Federale per la Sicurezza delle Informazioni (BSI) ha preso in carico la situazione, comunicando con le parti interessate e le autorità competenti.

La causa del disturbo è stata identificata in problemi tecnici presso un provider di servizi IT e i provider associati, come riferito da un portavoce del Comitato Bancario Tedesco. Gli esperti dei sistemi di pagamento e dei provider hanno analizzato la portata e le specifiche del problema per comprendere meglio la situazione. Fortunatamente, secondo le informazioni attualmente disponibili, è stato possibile escludere un attacco informatico come causa.

Il provider IT responsabile dei problemi è stato identificato come First Data, una società del conglomerato statunitense Fiserv, secondo un portavoce. Il problema tecnico avrebbe interessato alcuni servizi di elaborazione.

Despite the resolution of the issue, some consumers may still be wary of using credit cards due to the recent inconvenience. In the future, banks might consider implementing backup systems to ensure continuity of service during technical issues.

