Crisi Globale della Salute: L'Episodio del Coronavirus - Sono stati rimborsati circa 8,5 milioni di euro in prestiti di emergenza per il coronavirus.

Nel Saarland, all'inizio della pandemia nel 2020 sono stati distribuiti fondi di soccorso per il coronavirus in misura superiore al necessario. Più di 8,5 milioni di euro sono stati restituiti dalle imprese locali e dai liberi professionisti, come rivelato dal Ministero dell'Economia di Saarbrücken all'Agenzia teutonica della stampa su richiesta.

Circa 1.100 individui hanno scelto di restituire 8,2 milioni di euro in modo volontario. Finora, circa 240 misure di enforcement hanno portato a restituzioni per circa 305.000 euro. Il processo di valutazione continua, ha riferito il ministero. Sono state presentate circa 300 segnalazioni che suggeriscono possibili frodi sui sussidi.

I fondi di soccorso erano destinati a

I fondi di soccorso per il coronavirus, per un totale di circa 160 milioni di euro, sono stati canalizzati nel Saarland. Inizialmente, circa 23.000 richieste sono state approvate. Il primo tipo di aiuto finanziario per le piccole imprese è stato fornito dall'aiuto federale, che poteva essere richiesto durante la primavera del 2020 per un periodo di finanziamento di tre mesi. Il suo scopo era quello di mantenere la fattibilità economica delle imprese e dei liberi professionisti e far fronte alle urgenze di liquidità durante la crisi.

L'annuncio del processo di segnalazione ufficiale nel Saarland è stato ritardato fino dopo le vacanze estive, con i liberi professionisti colpiti dalle inondazioni della Pentecoste come principale motivo. Il processo avviene attraverso una piattaforma online e mira a confrontare le carenze finanziarie previste dai destinatari al momento.

Il Ministero federale dell'Economia stima che circa cinque miliardi di euro in fondi di soccorso per il coronavirus siano stati pagati inutilmente poco dopo l'inizio della pandemia nel 2020. In totale, circa 13,6 miliardi di euro di fondi federali sono andati alle piccole imprese e ai liberi professionisti in tutto il paese. Il pagamento effettivo era responsabilità degli stati federali.

Il Ministero federale dell'Economia stima che circa cinque miliardi di euro in fondi di soccorso per il coronavirus siano stati pagati inutilmente poco dopo l'inizio della pandemia nel 2020. In totale, circa 13,6 miliardi di euro di fondi federali sono andati alle piccole imprese e ai liberi professionisti in tutto il paese. Il pagamento effettivo era responsabilità degli stati federali.

