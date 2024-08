Il Ritorno della Squadra Omicidi nell'Edificio - Sono stati identificati un numero senza precedenti di corpi celesti.

"La serie di successo 'Only Murders in the Building' torna su Disney+ il 27 agosto. Attualmente alla sua quarta stagione, lo show mantiene il suo fascino su pubblico e critica, abilmente intrecciando misteri omicidi adrenalinici con personaggi adorabili e umorismo esilarante. Per la terza volta, la serie è guidata dalle star Steve Martin (79), Martin Short (74) e Selena Gomez (32).

Eventi previsti nella Stagione Quattro

Il pubblico è già a conoscenza del nuovo caso di omicidio che segna l'inizio della quarta stagione di "Only Murders in the Building", poiché è stato anticipato nella conclusione della stagione precedente: il controfigura di Charles (Martin) e amico Sazz Pataki (Jane Lynch, 64) viene ucciso nel suo appartamento. Con i vestiti di Charles trovati sulla scena del crimine, i sospetti iniziano a cadere su di lui come principale sospetto.

Nel frattempo, uno studio hollywoodiano cerca di trasformare il podcast "Only Murders" in un film. Mabel (Gomez), Oliver (Short) e Charles si recano a Hollywood, dove incontrano i tre attori principali del progetto cinematografico proposto: Eva Longoria (49), Eugene Levy (77) e Zach Galifianakis (54). Ansiosi di catturare le loro eccentricità, questi iconi del cinema seguono Mabel, Charles e Oliver a New York. Tuttavia, man mano che si immergono nelle indagini sull'omicidio, si trovano coinvolti in una serie di trappole comiche.

Un'ampia gamma di star di primo piano

Le stagioni precedenti di "Only Murders in the Building" hanno sfoggiato attori famosi come Meryl Streep (75) e Paul Rudd (55). Tuttavia, la quarta stagione introduce un cast ancora più impressionante di guest star e personaggi ricorrenti.

Accanto alla star returning Meryl Streep, che riassume il ruolo di Loretta Durkin, questa stagione presenta Longoria ("Desperate Housewives"), Levy ("Schitt's Creek") e Galifianakis ("The Hangover") nel cast. Melissa McCarthy ("Bridesmaids," 53) si unisce al cast nel ruolo della sorella di Charles, un ruolo che ha anticipato nel trailer della stagione. Molly Shannon ("Saturday Night Live," 59) e Kumail Nanjiani ("The Big Sick," 46) si uniscono al cast in ruoli non specificati. Infine, Da'Vine Joy Randolph ("The Holdovers," 38) riappare per reinterpretare il ruolo della detective Donna Williams.

I motivi per cui dovresti guardare 'Only Murders in the Building' nella Quarta Stagione

La critica ha elogiato "Only Murders in the Building" come una serie di spicco, guadagnandosi 21 nomination agli Emmy quest'anno, tra cui riconoscimenti per il trio di protagonisti in both male and female comedy categories, e una possibilità per "Best Comedy Series". Nella quarta stagione, lo show offre uno sfondo fresco, con ampie porzioni della nuova stagione che si svolgono a Hollywood. Ciò consente al co-creatore e veterano del mondo dello spettacolo Steve Martin di prendersi gioco dell'industria cinematografica e dei suoi sometimes pretentious denizens.

Nonostante i nuovi ambienti, lo show rimane fedele alle sue radici. Ancora una volta, esso giocosamente satireggia il genere true-crime, mentre contemporaneamente offre un mistero omicidi

