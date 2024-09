Sono stati emessi avvisi meteorologici per le coste dei Caraibi, con meteorologi che prevedono piogge torrenziali e un potenziale rischio di inondazioni costiere.

Temporale tropicale senza nome, ancora da materializzarsi, è previsto che si manifesti nelle prossime 48 ore, interessando Edisto Beach, Carolina del Sud, e estendendosi fino a Ocracoke Inlet, Carolina del Nord.

Le condizioni di forza di tempesta tropicale potrebbero iniziare già domenica sera, colpendo le regioni costiere.

Il Centro Nazionale per gli Uragani ha ulteriormente precisato: "La tempesta pericolosa, in combinazione con la marea, causerà l'allagamento di aree costiere normalmente asciutte a causa dell'acqua di mare che si riversa verso l'interno dalla linea di costa".

La previsione prevede un innalzamento del livello del mare di 1 a 3 piedi lungo il fiume South Santee, Carolina del Sud, fino all'Inlet di Oregon, Carolina del Nord; i fiumi Neuse e Bay, Carolina del Nord; e i fiumi Pamlico e Pungo, Carolina del Nord.

La perturbazione irregolare attualmente presenta velocità del vento di circa 45 mph, in movimento verso nord-ovest a 7 mph, come riportato nell'aggiornamento delle 8 p.m. ET dal centro degli uragani. Questa tempesta tropicale senza nome si trova a 140 miglia a est-sud-est di Charleston, Carolina del Sud.

Per seguire gli ultimi aggiornamenti della previsione e delle notizie meteorologiche del team di meteorologi di CNN, clicca qui.

Il sistema è previsto che si trasformi in una tempesta tropicale entro lunedì, assumendo il nome Helene. Il Centro Nazionale per gli Uragani ha dichiarato: "Il nucleo del sistema è previsto che raggiunga la zona di avviso lunedì".

La perturbazione potrebbe intensificarsi prima dello sbarco a causa delle acque calde dell'Atlantico e della bassa shear del vento, secondo il centro degli uragani.

La pioggia intensa è una preoccupazione importante in arrivo alla settimana lavorativa. "Dalla Potential Tropical Cyclone Eight si prevedono 3 a 6 pollici di pioggia con accumuli isolati fino a 8 pollici nelle porzioni nord e nord-est della Carolina del Sud e nella Pianura costiera della Carolina del Nord", hanno dichiarato i meteorologi.

La previsione prevede 2 a 4 pollici di pioggia con accumuli isolati fino a 6 pollici che si estendono verso nord fino alla Virginia. "Questa pioggia potrebbe causare allagamenti localizzati o diffusi e minori allagamenti dei fiumi", hanno avvertito i meteorologi.

Come per tutti i sistemi tropicali rotanti e costieri, è possibile che si verifichino alcuni tornado, con alcuni che potrebbero toccare terra nell'est della Carolina del Nord lunedì.

La pioggia pesante si sposterà verso nord durante la settimana lavorativa. "Il sistema porterà il potenziale per allagamenti diffusi e urbani, nonché per gli allagamenti minori dei fiumi nell'est della Carolina del Nord e nel nord-est della Carolina del Sud dalla sera di oggi fino a martedì mattina. C'è anche il rischio di allagamenti isolati e urbani in una grande parte della regione del Mid-Atlantic fino a mercoledì", hanno comunicato i meteorologi.

La tempesta in arrivo potrebbe portare condizioni meteorologiche sfavorevoli alle aree interessate, causando disagi. I residenti e i visitatori dovrebbero monitorare attentamente la previsione per eventuali cambiamenti nelle velocità del vento o nelle quantità di precipitazioni.

