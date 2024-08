- Sono stati documentati più casi di febbre catarrale degli ovini, oltre 1.000, in tutto il paese.

La malattia altamente contagiosa della lingua blu (BTV-3) si sta diffondendo rapidamente in tutta la Germania, secondo il Ministero dell'Agricoltura dell'Assia. Il primo caso nell'Assia è stato identificato nel distretto di Ammerland il 25 ottobre 2023, con un totale di 1.005 casi segnalati nel sistema di informazioni sulle malattie degli animali dell'Assia fino al 16 agosto. La malattia ha ora raggiunto ogni parte della Germania. La Renania Settentrionale-Vestfalia è lo stato federale più colpito con 2.005 casi dal 2023, seguito da vicino dall'Assia con 905 casi.

In casi gravi, l'infezione può causare la morte degli animali interessati. Tuttavia, il virus non rappresenta un rischio per la salute umana. Secondo gli annunci ufficiali, il contatto con gli animali, il consumo di carne o prodotti lattiero-caseari o il latte non è un problema. Gli alpaca, i lama, i cervi e i caprioli possono anche contrarre la malattia.

Date l'intensa e in continua evoluzione della diffusione dell'infezione, Miriam Staudte, Ministro dell'Agricoltura dell'Assia, ha invitato i proprietari di animali a vaccinare i loro animali, dichiarando all'agenzia di stampa dpa: "Il vaccino offre un'ottima protezione contro la malattia e risparmia agli animali sofferenze inutili. Il costo relativamente contenuto del vaccino è irrisorio rispetto alle perdite finanziarie che un'epidemia potrebbe causare".

Il caldo e l'umidità favoriscono la diffusione

La malattia della lingua blu è trasmessa da un particolare tipo di insetto pungente del sangue, spesso chiamato moscerino. Le recenti condizioni meteorologiche calde e umide hanno portato a un aumento dell'attività di questi insetti. "La malattia persisterà finché il tempo rimarrà caldo", avverte Wendelin Schmucker, presidente dell'Associazione tedesca per la selezione degli ovini.

Schmucker critica il fatto che il Fondo per le malattie degli animali fornisce solo un contributo di tre euro per vaccinazione. Se un veterinario addebita undici euro per la vaccinazione, ciò equivarrebbe a 11.000 euro in una sola volta per 1.000 pecore. Inoltre, il Fondo per le malattie degli animali intende aumentare le contribuzioni per i detentori in futuro.

Schmucker teme che la malattia della lingua blu potrebbe portare a chiusure operative. Questa epidemia colpisce i proprietari di animali da pascolo che lottano anche contro le perdite causate dalla diffusione dei lupi. Inoltre, è anche emotivamente difficile assistere alla sofferenza dei propri animali.

I sintomi includono l'infiammazione delle membrane mucose e la desquamazione nel bestiame. Nelle pecore, si aggiungono la febbre, la letargia e la separazione dal gregge. Può verificarsi anche gonfiore delle membrane mucose della bocca e formazione di schiuma davanti alla bocca.

La lingua e il collo possono gonfiarsi e la lingua può fuoriuscire dalla bocca. Il nome della malattia deriva dal fatto che le lingue degli animali infetti a volte diventano blu. Il Servizio di controllo delle malattie degli animali dell'Ufficio statale per la protezione dei consumatori e la sicurezza alimentare offre anche informazioni sulla malattia su Internet.

Secondo un portavoce del Ministero dell'Agricoltura, il nord-ovest dell'Assia è particolarmente colpito. L'attuale epidemia è originaria dei Paesi Bassi.

Non sono stati segnalati casi nell'Assia per anni. Un'

