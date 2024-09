Sono state rese note nuove informazioni su Ryan Wesley Routh.

Prima delle azioni al golf club di Trump che hanno attirato l'attenzione internazionale, Ryan Wesley Routh stava causando scompiglio in Ucraina. Diversi mezzi di informazione hanno parlato con l'americano, che pareva essere coinvolto in un attacco contro il candidato repubblicano alla presidenza. Hanno dipinto un quadro inquietante.

L'individuo ritenuto responsabile di un complotto contro Donald Trump in Florida ha assistito alla sua prima udienza in tribunale. I reporter dell'AP hanno osservato che due accuse sono state mosse contro Ryan Wesley Routh durante l'udienza di otto minuti: possesso di un'arma da fuoco come pregiudicato e possesso di un'arma da fuoco con numero di serie rimosso. La prima accusa comporta una pena massima di 15 anni di carcere, e la seconda una pena di cinque anni.

Una decisione sulla libertà provvisoria verrà presa in una successiva udienza il 23 settembre. Un'imputazione potrebbe essere presentata il 30 settembre, se l'accusa formalizzerà queste accuse entro tale data.

Durante l'udienza, il sospetto ha dichiarato di guadagnare circa 3.000 dollari al mese e di non avere risparmi. Ha anche affermato di non possedere proprietà o altri beni di valore, tranne due automobili situate a Hawaii. Routh ha menzionato suo figlio di 25 anni, di cui si prendeva cura economicamente, ed è entrato in aula vestito con un jumpsuit blu, ammanettato e con le caviglie incatenate.

Uccidi Trump

Il suo movente rimane ignoto, come riferito dall'AP. L'agenzia di stampa ha rivelato che Routh ha autopubblicato un libro l'anno scorso, in cui ha confessato di aver votato per Trump, sentendosi in parte responsabile per la sua elezione a presidente. Ha descritto Trump come "l'individuo semplicistico che abbiamo eletto come nostro prossimo presidente". Il libro si intitola "La guerra inconquistabile dell'Ucraina".

Nel suo libro, il sospetto ha invitato l'Iran ad assassinare l'ex presidente: "Puoi eliminare Trump". Routh ha descritto Trump come un idiota a causa del suo coinvolgimento nell'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti dell'6 gennaio 2021 e del suo ritiro dall'accordo nucleare con l'Iran.

Dopo l'invasione russa dell'Ucraina del 24 febbraio 2022, Routh avrebbe scritto su un servizio online, "Sono pronto a recarmi a Cracovia e dirigermi verso il confine ucraino per offrirmi come volontario e morire". Poche settimane dopo, l'agenzia di stampa AFP ha intervistato l'uomo a Kyiv, dove ha partecipato a una manifestazione di sostegno ai soldati ucraini assediati a Mariupol. "Putin è un terrorista che deve essere fermato. Tutti nel mondo che possono contrastare ciò che sta facendo dovrebbero venire qui ora", ha detto in quell'occasione.

L'AP ha anche filmato Routh a una manifestazione a Kyiv nel aprile 2022. Uno striscione che teneva recitava, "Non possiamo tollerare la corruzione e il male per altri 50 anni. Fermate la Russia, per il bene dei nostri figli".

Un reporter del "Tagesspiegel" ha sostenuto di aver parlato con Routh a Kyiv nel maggio 2022. Routh voleva unirsi all'esercito ucraino nella sua guerra difensiva, ma è stato respinto. Durante la loro conversazione, si è distinto per teorie infondate e sembrava un estremista instabile, criticando l'esercito ucraino per essere troppo cauto. Ha sostenuto che "dobbiamo eliminare Mosca prima che Putin elimini Kyiv". Era pronto a sparare.

Se Trump dovesse vincere di nuovo, ci si attende che gli Stati Uniti, il principale finanziatore di Kyiv, ritirino il loro sostegno. Una rapida fine della guerra significherebbe probabilmente Trump che costringe l'Ucraina a cedere una porzione significativa concessa dalla Russia.

L'esercito ucraino chiama R. "pazzo"

Nel frattempo, l'esercito ucraino ha dichiarato che il detenuto Routh non aveva mai prestato servizio nelle forze armate ucraine e non c'era stata alcuna cooperazione, secondo Oleksandr Shakhuri, rappresentante del dipartimento per la coordinazione dei cittadini stranieri nelle forze di terra. Tuttavia, Routh aveva spesso contattato la Legione Internazionale negli ultimi due anni e mezzo, esprimendo "idee ridicole". I suoi piani possono essere descritti solo come incomprensibili, ha detto Shakhuri all'AP.

La Legione Internazionale dell'Ucraina è stata istituita dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky quasi subito dopo l'inizio della guerra. È composta da cittadini stranieri che si sono uniti alla resistenza contro gli invasori russi e vogliono combattere per la sicurezza globale, come spiegato dal Ministero degli Affari Esteri ucraino.

