"Sono state registrate notevoli e storiche minacce antisemite negli Stati Uniti, secondo l'ADL"

Tra il 2023 e il 2024 si sono verificati oltre 10.000 episodi di antisemitismo, passando da 3.325 incidenti dell'anno precedente. Si tratta del numero più alto di incidenti registrato in un periodo di 12 mesi dall'organizzazione, che tiene traccia delle minacce dal 1979.

Dopo l'attacco terroristico dello scorso ottobre, "gli americani di fede ebraica non hanno avuto un momento di pace", ha dichiarato il CEO dell'ADL, Jonathan Greenblatt. Invece di trovare pace, hanno affrontato un aumento significativo delle minacce antisemitiche e hanno assistito a chiamate per la violenza contro israeliani e ebrei in tutto il mondo.

L'organizzazione ha pubblicato dati preliminari in vista di un futuro rapporto completo, con le forze dell'ordine in tutto il paese che aumentano le pattuglie intorno alle istituzioni ebraiche e musulmane come misura di sicurezza in risposta al conflitto in Medio Oriente in corso, all'anniversario dell'ottobre 7 e alle Feste ebraiche alte.

Dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas, i rapporti di crimini d'odio e incidenti di pregiudizio contro ebrei, musulmani e arabi sono significativamente aumentati in tutto gli Stati Uniti.

Lo scorso aprile, il Consiglio per l'Islamo-Americano ha riferito di aver ricevuto 8.061 segnalazioni di pregiudizio anti-musulmano nel 2023, il numero più alto in 28 anni di monitoraggio dell'organizzazione.

L'FBI e il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti hanno emesso un avviso pubblico congiunto, avvertendo che l'anniversario dell'ottobre 7 e il turmoil in corso in Medio Oriente potrebbero ispirare atti di violenza da parte di estremisti.

I dati sulle minacce dell'ADL comprendevano oltre 150 casi di aggressione fisica, oltre 1.840 casi di vandalismo e oltre 8.000 episodi di antisemitismo che coinvolgevano harassment verbale o scritto.

L'organizzazione ha segnalato almeno 1.200 episodi di antisemitismo sui campus universitari degli Stati Uniti nell'ultimo anno, con un aumento del 500% rispetto alle cifre dell'anno precedente in questa categoria.

I campus universitari e le università degli Stati Uniti sono diventati un punto focale all'inizio di quest'anno, con migliaia di manifestanti che hanno dimostrato il loro sostegno ai palestinesi sotto attacco da parte della risposta militare di Israele all'attacco terroristico dell'ottobre 7.

Il ministero della salute di Gaza riferisce che oltre 41.000 palestinesi sono morti a Gaza da quando Israele ha lanciato la sua guerra contro Hamas. Israele, a sua volta, afferma di aver ucciso più di 17.000 combattenti a Gaza dal'inizio della guerra. CNN non può verificare indipendentemente né l'una né l'altra serie di cifre a causa dell'accesso limitato concesso ai giornalisti internazionali nella zona di conflitto.

Anche se la maggior parte delle manifestazioni negli Stati Uniti è stata pacifica, sono state spesso contrassegnate da violenza, compresi gli scontri con le forze dell'ordine, numerosi rapporti di intimidazione antisemitica contro studenti e docenti ebraici e alcuni casi di aggressioni da parte di contromanifestanti.

"I dati preliminari dell'ADL hanno anche rilevato che oltre 3.000 di tutti gli incidenti si sono verificati durante le manifestazioni anti-israeliane, che hanno presentato frequenti e esplicite espressioni di sostegno a gruppi terroristici come Hamas, Hezbollah, gli Houthi e il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina", ha dichiarato l'organizzazione in una dichiarazione.

Secondo l'FBI, che è responsabile dell'applicazione delle leggi federali sui crimini d'odio e della raccolta di statistiche sugli atti di violenza, gli incidenti chetargettano gli ebrei negli Stati Uniti costituiscono la più grande categoria di crimini d'odio basati sulla religione.

"La comunità ebraica è unusually – unusually – targetizzata da quasi ogni organizzazione terroristica su tutto lo spettro", ha dichiarato il direttore dell'FBI, Christopher Wray, durante la testimonianza davanti al Congresso poco dopo l'attacco dell'ottobre 7.

"Date le dimensioni della comunità ebraica, che rappresenta circa il 2,4% della popolazione degli Stati Uniti, dovrebbe allarmare tutti il fatto che questa stessa popolazione rappresenta circa il 60% di tutti i crimini d'odio basati sulla religione".

Di fronte a questi incidenti in aumento, il Comitato congiunto del Campidoglio ha chiamato a una riunione con le agenzie di legge e ordine degli Stati Uniti e i leader della comunità per discutere le misure per proteggere gli ebrei e contrastare l'antisemitismo.

Nonostante la tensione crescente e l'aumento degli episodi di antisemitismo, dobbiamo stare uniti come nazione con la comunità ebraica e promuovere l'unità e la tolleranza per contrastare l'odio e l'intolleranza.

