- Sono state presentate oltre 280 petizioni per la creazione di cooperative di coltivazione della cannabis.

A seguito della parziale decriminalizzazione della cannabis per gli adulti, i piani per i colletivi di coltivazione su larga scala stanno gradualmente prendendo forma in tutto il paese. Un'indagine condotta dall'Agenzia teutonica di stampa ha rilevato che sono state presentate oltre 280 domande di permesso alle autorità statali in tutto il paese. A guidare il gruppo è la Renania Settentrionale-Vestfalia con 69 domande, mentre la Bassa Sassonia ha presentato 27 domande e ha rilasciato 11 permessi, rendendola l'unico altro stato con più approvazioni. In altri luoghi, sono stati concessi solo tre permessi in totale.

Dal 1° luglio, i "colletivi di coltivazione" non profit con un massimo di 500 membri sono ora permessi come seconda fase della legalizzazione della cannabis in Germania. All'interno di questi colletivi, gli adulti possono unire le forze per coltivare cannabis e condividerlo tra loro per uso personale. Tuttavia, ci sono stringenti linee guida da seguire. Dal 1° aprile, l'uso di cannabis da parte degli adulti è stato legalizzato, con alcune limitazioni. Ora è consentito coltivare fino a tre piante privatamente e possedere fino a 50 grammi di cannabis.

Sono state presentate numerose domande per i colletivi di coltivazione anche in altri stati, come il Baden-Württemberg, che ora ha 47 domande, come confermato dalla presidenza del governo responsabile a Friburgo. Al 28 agosto, la Baviera ha 24 domande in revisione, ma ancora nessun permesso è stato rilasciato. Oltre alla Bassa Sassonia, questo vale anche per il Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Berlino e la Renania-Palatinato - ciascuno di questi stati ha approvato un primo colletivo di coltivazione.

Il processo di domanda e le ispezioni possono essere complessi, come evidenziato dalle autorità statali. I richiedenti devono fornire informazioni come il numero di membri, la posizione e la dimensione delle aree di coltivazione, i rendimenti annuali previsti di cannabis, le misure di sicurezza e un piano di salute e protezione dei minori. È previsto un periodo di revisione di tre mesi.

Sono state richieste miglioramenti nei concetti e negli statuti, come segnalato dall'ufficio statale responsabile nella Renania-Palatinato. Una squadra composta da un avvocato, due membri del personale amministrativo e un giardiniere è responsabile dell'elaborazione delle domande nella Renania-Palatinato. Molti rigetti sono dovuti a una protezione dei minori insufficiente, come spiegato dalla camera agraria responsabile nella Bassa Sassonia - ad esempio, distanze insufficienti dalle scuole materne e dalle scuole. Se le carenze vengono risolte, le associazioni possono presentare nuovamente la domanda. Berlino non ha ancora emanato linee guida chiare. Temporaneamente, i dodici distretti sono responsabili della gestione delle domande nella capitale.

Il permesso per i colletivi dura sette anni, come stabilito per legge. Dopo cinque anni, può essere prorogato. Ci sono anche linee guida per la tassa sulla cannabis - fino a 25 grammi per membro al giorno e 50 grammi al mese sono consentiti. Per coloro che hanno tra 18 e 21 anni, è consentito fino a 30 grammi al mese con un massimo del 10% di Tetrahydrocannabinol (THC).

Il numero di club di coltivazione e il loro ritmo di formazione rimangono incerti. Il Ministero federale della salute ha stimato nella legge che potrebbero emergere circa 1000 club nel primo anno e 500 ciascuno nei quattro anni successivi.

Molti stati stanno ancora finalizzando i cataloghi delle penalità per le violazioni delle regole di coltivazione e consumo di cannabis. La Baviera ha stabilito rapidamente un catalogo delle penalità, mentre altri stati hanno seguito l'esempio. L'Assia ha implementato il suo catalogo il 1° luglio. Fumare una canna vicino ai bambini può comportare una multa di 1000 euro, mentre fumare a scuola o nelle vicinanze può comportare una multa di 500 euro. Il catalogo delle penalità è in vigore nello Schleswig-Holstein dal 5 luglio. Gli individui con più di 50 grammi di cannabis a casa possono aspettarsi una multa di 500 a 1000 euro. Altri stati sono ancora

