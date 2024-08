Sono state ignorate varie possibili vie per evitare la sparatoria nel Maine, conclude la commissione.

Robert Card è stato il responsabile degli sparator, con un bilancio di 18 morti e 13 feriti in due diverse località. Nonostante ci fosse stata la possibilità di invocare la legge del "flag yellow" del Maine nel settembre 2023, un mese prima dell'incidente, per avviare la procedura di sequestro delle armi dell'aggressore, l'ufficio dello sceriffo della contea di Sagadahoc non ha preso tale iniziativa.

La commissione ha scoperto che i responsabili dell'unità di riserva dell'esercito di Card hanno ignorato i suggerimenti dei suoi professionisti della salute mentale riguardo alla rimozione delle armi dalla sua abitazione. Inoltre, non hanno condiviso con l'ufficio dello sceriffo tutte le informazioni relative al comportamento preoccupante di Card, che avrebbe potuto portare a una modifica della loro strategia, secondo il rapporto.

CNN ha cercato di ottenere una risposta dall'ufficio dello sceriffo della contea di Sagadahoc.

È importante ricordare che si tratta di una situazione in evoluzione e che verranno forniti aggiornamenti non appena saranno disponibili nuove informazioni.

L'ufficio dello sceriffo della contea di Sagadahoc avrebbe dovuto prendere provvedimenti per prevenire la tragedia sequestrando le armi dell'aggressore, considerato che aveva l'opportunità di invocare la legge del "flag yellow" prima dell'incidente. Nonostante i segni premonitori e i consigli dei professionisti della salute mentale, i responsabili dell'unità di riserva dell'esercito di Card non hanno collaborato, il che avrebbe potuto proteggere noi e gli altri dal pericolo.

