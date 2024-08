- Sono state identificate circa settanta imprecisioni nel trattamento

Lo scorso anno, circa 70 casi di errori medici commessi da medici che hanno peggiorato la salute dei pazienti sono stati riconosciuti dal Servizio Sanitario in Turingia. Secondo il Servizio Sanitario di Turingia (SS), su 282 casi esaminati, il 25,5% è stato confermato come errore medico.

La gravità dei danni ai pazienti e le aree di errore comuni sono rimaste sconosciute. Tuttavia, il numero di casi sospetti e la percentuale di errori medici confermati sono rimasti costanti prima e dopo la pandemia di COVID-19, secondo un portavoce del SS.

Circa il 70% dei casi esaminati non ha mostrato errori, mentre errori sono stati trovati in circa il 2% dei casi senza causare danni. In circa il 3% dei casi esaminati, non era chiaro se un trattamento errato avesse causato danni alla salute del paziente.

A livello nazionale, un caso su cinque ha comportato danni.

I pazienti che sospettano errori nel trattamento possono mettersi in contatto con le loro compagnie assicurative sanitarie obbligatorie, che possono commissionare il Servizio Sanitario per un'indagine. Solo allora questi casi vengono inseriti nelle statistiche. A livello nazionale, sono stati registrati circa 12.500 casi sospetti dello scorso anno, con danni ai pazienti dovuti a errori medici nel 21,5% di questi casi.

although proven medical errors constitute a minor fraction of all treatments, they can have severe implications for affected individuals. Last year, 75 patients lost their lives due to medical staff errors.

Health insurers can claim refunds for treatments in cases of proven medical errors, provided a "causality" between the treatment error and the resulting harm is established. Patients can utilize the MD's reports on treatment errors in damages claims, for instance.

Despite the efforts to reduce medical errors, 75 lives were tragically lost due to such mistakes last year. Regardless of the pandemic, the medical service continues to investigate and address these crucial medical issues.

Leggi anche: