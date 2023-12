Sono sopravvissuti al blocco di Shanghai, per poi essere nuovamente intrappolati a Hainan.

Ma lui, come molti altri che si sono riversati sull'isola turistica al largo della costa meridionale della Cina, si sarebbe presto rimangiato le parole.

La provincia di Hainan è spesso definita l 'equivalente cinese delle Hawaii o delle Maldive: si pensi a splendide distese di spiagge, a eleganti hotel con servizi di livello mondiale e alla sensazione di essere sfuggiti alla pressione della vita quotidiana.

Tuttavia, l'atmosfera vacanziera ha subito un duro colpo la scorsa settimana, quando 1.200 persone nel centro turistico di Sanya sono risultate positive al test del coronavirus.

In base alla rigida politica cinese "zero-Covid", circa 80.000 turisti nazionali si sono ritrovati chiusi in paradiso.

Per molti di questi viaggiatori, ciò ha significato non solo fare telefonate frenetiche alla famiglia e cambiare i piani di viaggio, ma anche affrontare un caso di deja vu: molte delle persone che visitavano Hainan cercavano una tregua dalle rigide misure di blocco di Shanghai.

Una volta individuati i casi di Covid a Hainan, l'azione è stata rapida.

Il governo locale ha bloccato la città di Sanya, che conta circa un milione di residenti, oltre agli 80.000 turisti. I voli in partenza dall'isola sono stati cancellati, i trasporti pubblici sono stati chiusi e molti turisti sono stati confinati nei loro alberghi.

Sebbene una scusa per trascorrere un po' di tempo in più in spiaggia avrebbe potuto essere un aspetto positivo, i turisti hanno appreso che avrebbero comunque dovuto pagare il 50% del prezzo della camera nei loro resort, cosa che non tutti potevano permettersi. E questo non includeva le spese extra, come i pasti o il costo della mancanza di lavoro.

In base al blocco, ai visitatori è stato detto che dovevano rimanere sull'isola per un'intera settimana e mostrare la prova di cinque test Covid negativi prima di essere autorizzati a lasciare l'isola.

Nonostante il governo locale abbia dichiarato che avrebbe fornito assistenza alberghiera e per i pasti a tutti coloro che hanno subito disagi a causa del blocco, alcuni si sono rivolti a siti di social media come Weibo per lamentarsi che l'aiuto non era sufficiente.

Poiché le frontiere cinesi sono rimaste sostanzialmente chiuse, molti cinesi hanno optato per viaggi interni dall'inizio della pandemia e Hainan - con il suo sole, la sabbia e lo shopping duty free - è stata una delle destinazioni più popolari.

Secondo i media statali, Hainan ha accolto più di 81 milioni di turisti nel 2021.

