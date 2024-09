- Sono ricercati giovani tra i nove e gli undici anni con una passione per la magia.

Ottime Notizie per i Fan di Harry Potter in tutto il Mondo!

Il web è in fermento per l'entusiasmo poiché la rete televisiva americana HBO ha dichiarato l'intenzione di selezionare i protagonisti per una nuova serie TV ispirata al mondo magico di Harry Potter, Ron e Hermione. Questa emozionante notizia è stata riportata dalla rivista "Variety" e gli aspiranti hanno tempo fino al 31 ottobre per presentare le loro candidature.

Scoperto sui Social Media

I fan della serie amata hanno scoperto il casting online di recente lunedì. HBO ha confermato l'autenticità dell'annuncio a "Variety". Il casting cerca bambini che avranno tra i nove e gli undici anni nel mese di aprile del 2025. L'annuncio sottolinea che la selezione è aperta a tutte le etnie e i generi per i ruoli e incoraggia le candidature per ogni ruolo.

Una Sfida per gli Enthusiasti Tedeschi

I fan tedeschi di Harry Potter potrebbero anche nutrire sogni di diventare protagonisti della serie, ma i nuovi Harry, Hermione e Ron dovranno risiedere nel Regno Unito o in Irlanda. Diventare cittadino britannico subito potrebbe sembrare difficile, ma come abbiamo imparato dalla serie di Potter, i miracoli accadono.

Per l'audizione, i giovani attori devono inviare due video autoprodotti brevi. Le linee guida richiedono una breve introduzione che include la data di nascita, l'altezza e l'indirizzo attuale. Deve anche essere descritto una persona o un animale domestico significativo nella vita dell'aspirante.

Scadenza: 31 ottobre

La scadenza per le candidature è il 31 ottobre. La serie è prevista per essere girata nel Regno Unito nel 2025 e nel 2026 e comprenderà sette stagioni, ciascuna delle quali adatterà uno dei romanzi di maggior successo di J.K. Rowling (59). Anche se non è stata ancora annunciata una data di rilascio, la serie è attesa come un grande successo. Francesca Gardiner e Mark Mylod (59) sono previsti come produttori esecutivi e registi della serie. La serie di Harry Potter, che ruota intorno alle avventure del giovane mago Harry Potter, ha venduto oltre 600 milioni di copie in tutto il mondo e è stata trasformata in otto film dal 2001 al 2011, con Daniel Radcliffe (35) nel ruolo principale. Questi film hanno generato circa 7,2 miliardi di euro di incassi.

Il casting per la nuova serie di Harry Potter è aperto a candidati da tutto il mondo, ma gli attori selezionati dovranno risiedere nel Regno Unito o in Irlanda a causa del luogo delle riprese. Il Regno Unito, come paese scelto per la produzione, vedrà probabilmente un aumento di entusiasmo tra i suoi cittadini e i fan di Potter.

