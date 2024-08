- Sono qui per fare un lavoro.

Nuovo acquisto Michael Olise non si lascerà intimidire dalle voci sul prezzo elevato pagato per lui da FC Bayern. "Non guardo i titoli o i prezzi o cose del genere," ha detto il 22enne, presentato ufficialmente alla stampa un giorno prima della partita di Munich nel primo turno della DFB-Pokal. "Il club vuole che io faccia un lavoro, e questo è quello per cui sono qui." Venerdì (8:45 PM/ZDF e Sky), il vincitore del record della coppa, che spesso è stato eliminato presto negli ultimi anni, sarà ospite del neo-promosso della seconda divisione SSV Ulm.

Il partecipante olimpico francese ha firmato un contratto con Monaco fino all'estate del 2029. Si dice che il FC Bayern abbia speso circa 60 milioni di euro, comprese le commissioni, per portarlo dal club della Premier League Crystal Palace.

Di recente, il francese ha convinto alle Olimpiadi di Parigi, dove ha giocato un ruolo fondamentale nella partecipazione del paese ospitante alla finale e nella vittoria della medaglia d'argento. Alla sua conferenza stampa a Säbener Straße, ha ricevuto una torta dal direttore sportivo Max Eberl con i cinque cerchi olimpici. "Al torneo olimpico, ha dimostrato ancora una volta la sua qualità," ha elogiato Eberl. "Questo è un giocatore che ci darà molte soddisfazioni."

"Ora inizia la sfida"

Con le sue prestazioni ai Giochi Estivi, Olise arriva a Monaco "in forma smagliante e in salute", ha aggiunto il direttore sportivo. Ora si tratta di conoscere la squadra e le idee dell'allenatore Vincent Kompany il prima possibile.

Olise ha trovato il suo posto nello spogliatoio a Säbener Straße tra Harry Kane e Leroy Sané. È già stato accolto dai suoi compagni di squadra e dall'allenatore. "Sono felice che tu sia qui," ha detto l'allenatore Kompany mentre abbracciava il suo vincitore della medaglia olimpica. "Ma ora inizia la sfida," ha detto sorridendo il veterano Thomas Müller.

