I piani d'attacco a un concerto di Taylor Swift a Vienna mettono in evidenza che la minaccia dell'IS in Europa è lungi dall'essere finita. In particolare, l'IS in Afghanistan si sta concentrando sempre di più sui paesi europei occidentali come la Germania, spiega Guido Steinberg, esperto di terrorismo e islamismo, in un'intervista a ntv.de. Pertanto, la sicurezza agli eventi di grandi dimensioni deve essere notevolmente aumentata anche qui. "Altrimenti, la sicurezza a tali eventi non può più essere garantita", afferma l'esperto della Fondazione per la Scienza e la Politica. A lungo termine, è necessario un cambiamento completo di pensiero in politica della sicurezza.

ntv.de: Per circa 170.000 fan, la cancellazione dei tre concerti di Taylor Swift a Vienna è stata una grande delusione, e per l'organizzatore ha significato perdite finanziarie considerevoli. Tuttavia, a causa della minaccia terroristica, "non c'era altra scelta", è stato dichiarato. Quanto concreta era la situazione della minaccia a Vienna?

Guido Steinberg: Trovo il termine "minaccia terroristica astratta", che le autorità di sicurezza utilizzano, piuttosto attenuante. Secondo i resoconti, c'era già una cellula terroristica, il bersaglio era stato stabilito, i mezzi di attacco erano stati preparati e un video era stato fatto con un giuramento di fedeltà all'IS. Questi fatti suggeriscono che la minaccia non era solo astratta, ma molto concreta. Pertanto, posso capire perché l'organizzatore ha cancellato i concerti.

Ancora una volta, il bersaglio dei piani d'attacco islamisti era sui concerti. Questo riporta alla memoria gli attacchi alla sala concerti del Bataclan a Parigi nel 2015, a quelli ad un concerto di Ariana Grande a Manchester nel 2017 o addirittura recentemente a un concerto a Mosca. Cosa rende i concerti così interessanti per gli islamisti?

È una combinazione di due fattori. Da un lato, i concerti sono eventi che sono particolarmente offensivi per gli islamisti militanti: donne mezzo nude sul palco e molti giovani che festeggiano e ascoltano musica. Nel mondo degli islamisti, queste cose sono proibite, sono un simbolo della decadenza culturale dell'Occidente. Dall'altro lato, un numero relativamente elevato di civili indifesi può essere ucciso o ferito in questi eventi. Gli islamisti hanno imparato dagli attacchi passati. Sanno che possono attirare particolarmente l'attenzione con tali attacchi, e nel loro mondo, questo è un successo particolarmente grande.

Questo suona come se l'Europa occidentale debba attendersi altri attacchi o piani d'attacco su grandi eventi come i concerti.

Una cosa deve essere chiara: in Germania, la situazione di sicurezza nell'area del terrorismo si è deteriorata significativamente negli ultimi dieci anni. Inoltre, abbiamo notato negli ultimi uno o due anni che il numero di attentati e complotti terroristici gravi, ovvero concreti, da parte di lupi solitari è aumentato. E sappiamo che gli islamisti preferiscono i grandi eventi come i concerti o i mercatini di Natale.

Cosa significa questo concretamente? Potrebbero esserci più cancellazioni come quelle dei concerti in futuro?

Certo, ci saranno ancora grandi eventi. Nessuno si proibirà di guardare il calcio. Tuttavia, i governi dovranno reagire alla minaccia crescente, tra le altre cose con più personale e più poteri per le forze di sicurezza. Questo si noterà anche agli eventi di grandi dimensioni. Le misure che sono già alte dovranno essere aumentate ancora di più. Altrimenti, la sicurezza a tali eventi non può più essere garantita. Pertanto, ci sono state anche discussioni sulla minaccia terroristica e le misure di sicurezza prima del campionato europeo qui e prima delle Olimpiadi in Francia.

È vero, l'"Stato Islamico" ha chiamato i suoi sostenitori in questo paese ad attuare attacchi prima del campionato europeo. Le autorità di sicurezza sono state allertate e hanno classificato la minaccia di attacchi come alta. Tuttavia, a differenza di Vienna, nessuna delle partite è stata cancellata.

La differenza chiave è che ora ci stiamo confrontando con una cellula di attentatori: almeno tre giovani che hanno chiaramente indicato di essere molto avanzati nella pianificazione degli attacchi. Un giovane ha registrato un video in cui giura fedeltà. A differenza di Vienna, il pericolo all'UEM era astratto. Questo è anche il caso - almeno per ora - alle Olimpiadi a Parigi. Tuttavia, non c'è differenza nella minaccia posta dall'organizzazione dell'IS. In effetti, l'IS in Afghanistan si è rafforzato negli ultimi anni e il suo focus su Germania e Europa è aumentato.

**Questo è stato recentemente sottolineato anche dal capo della polizia criminale federale, Thomas Haldenwang. Secondo lui, la minaccia terroristica degli islamisti in questo paese è significativamente più alta rispetto ai

Similmente, l'attentatore islamista che ha ucciso quattro persone e ne ha ferite altre nel centro di Vienna a novembre 2020 aveva radici in Macedonia del Nord. In effetti, questo profilo sociale sta diventando sempre più comune nella scena islamista - anche in Germania. Pertanto, dobbiamo prestare particolare attenzione a ciò che sta accadendo in Austria in questo momento. Tuttavia, questo fenomeno non è facile da spiegare. A differenza degli islamisti dell'Asia centrale e del Caucaso descritti in precedenza, molti albanesi etnici spesso nascono qui e diventano terroristi a un'età particolarmente giovane.

Come contenere la minaccia crescente dell'IS e mantenere le restrizioni sulla società il più piccole possibile?

Il governo federale e i Länder stanno iniziando a reagire lentamente alla situazione di sicurezza cambiata. Tuttavia, siamo solo all'inizio di un processo in cui molte cose dovranno essere cambiate. Tuttavia, c'è un problema particolarmente grande e urgente: siamo dipendenti al massimo dagli Stati Uniti nel caso della minaccia dell'IS. Il miglior esempio è il caso attuale di Vienna. Le autorità di sicurezza hanno detto che il primo indizio del potenziale attentatore è venuto dall'estero. Questo è un codice per: gli Stati Uniti ci hanno informato. Questo fenomeno si applica anche alla Germania. Le prime informazioni sui piani di attacco quasi sempre arrivano dagli Stati Uniti, a volte dalla Gran Bretagna e occasionalmente da Israele. La Germania e l'Europa nel suo insieme dovrebbero urgentemente considerare se non vogliono sviluppare queste competenze da soli.

Perché?

**Per due motivi. In primo luogo, questo sostegno americano non è una legge della natura. Potrebbe esserci un giorno un governo negli Stati Uniti meno transatlantico nella sua mentalità e ridurre o legare questo aiuto a condizioni. In secondo luogo, c'è già stata una fase in cui gli Stati Uniti avevano difficoltà a monitorare le comunicazioni dell'IS. Questo è stato dal 2014 al 2016. Il risultato è stata un'ondata catastrofica di attacchi, inizialmente in Belgio e Francia con gli attacchi, e alla fine anche qui in Germania nel 2016 sul mercato di Natale di Berlino. La Germania dovrebbe quindi considerare di sviluppare le proprie competenze in questo campo e ampliare le competenze delle autorità, ad esempio per rendere possibile una sorveglianza della comunicazione notevolmente ampliata. Tuttavia, non si deve essere ingannati: questo è molto costoso, molto impegnativo e richiederebbe uno spostamento culturale nella politica di sicurezza tedesca.

Sarah Platz ha parlato con Guido Steinberg

