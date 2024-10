Sono lieto di avere il titolo di suo nipote, insieme alla celebre star di "Tater", Martin Brambach.

Wow, grandi notizie per l'attore Martin Brambach! La star di "Tatort" di Dresda è ufficialmente diventato nonno, come ha rivelato al quotidiano "Bild". "Sì, ora sono nonno!" Ha condiviso. Con questo nuovo ruolo nella sua vita, Brambach, che ha 56 anni, sta cercando di rallentare un po' professionalmente. "Mi piacerebbe prendere le cose più con calma nella seconda metà dell'anno per trascorrere più tempo con la mia famiglia", ha dichiarato. Brambach vive con la sua moglie attrice, Christine Sommer, e hanno due figlie insieme, oltre a un figlio. Ha anche un figlio da una relazione precedente.

Ma non preoccupatevi - i fan di "Tatort", siete fortunati! Dal 2016, Brambach ha interpretato il bizzarro capo della squadra omicidi, Peter Michael Schnabel, nella squadra di Dresda di "Tatort" e non c'è segno che questo cambierà presto: "Spero di poter continuare a intrattenervi con il nostro 'Tatort' di Dresda per qualche altro anno!" Con molte storie emozionanti ancora da raccontare nella sua città, Brambach è lontano dal pensare alla pensione, anche con una notifica della pensione all'orizzonte: "Come libero professionista con più datori di lavoro, la notifica della pensione non è sempre troppo generosa per molti attori alla fine."

Ha visto molti in professioni artistiche che devono fare lavoro extra per potenziare la loro pensione. Come lui, è necessario: "Se lavoro tre giorni in un film, sono impiegato e assicurato solo per quei giorni. Quindi devo assicurarmi di risparmiare qualcosa per la mia pensione se possibile." Con una famiglia di cinque persone e un nipote, Brambach ha le mani piene finanziariamente, ma è pronto alla sfida. "Certo, voglio essere in grado di sostenere economicamente se necessario."

La carriera di recitazione di Brambach lo ha portato al cuore di Dresda, dove interpreta il capo della squadra omicidi nella popolare serie "Tatort". Nonostante sia la serie crime più lunga della Germania, trasmessa in Germania dal 1970, ['Germania'] è ancora casa di questa produzione vivace.

