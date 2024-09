Centro di Aviazione Abbandonato - Sono in corso progressi nel restauro dell'aeroporto di Tempelhof.

Il restauro del tetto lungo 1.2 chilometri dell'antico aeroporto di Tempelhof si sta avvicinando al termine. I lavori di costruzione sono iniziati a fine maggio con l'obiettivo di restaurare il tetto e il soffitto in cemento armato della copertura della pista. Il senatore per lo Sviluppo Urbano Christian Gaebler (SPD) ha verificato i progressi durante una visita sul sito. "È nostro compito preservare questo edificio e mantenerlo accessibile al pubblico", ha detto.

L'attenzione è posta sulla conservazione del sito storico e sul rendere le sue strutture operative. "Il restauro del tetto è un aspetto fondamentale di questo processo", ha spiegato Fabian Schmitz-Grethlein, direttore generale della Società del Progetto di Tempelhof. Questo è cruciale per mantenere la durata della struttura, e una volta completato, potremo utilizzare gli spazi sottostanti per futuri scopi, come abbiamo chiaramente stabilito come nostro obiettivo.

Sfide del restauro

Durante questo restauro, la struttura del tetto invecchiata viene sostituita. I materiali pericolosi vengono rimossi in modo sicuro dalla vecchia struttura. Inoltre, il soffitto in cemento armato viene restaurato. L'intero progetto dovrebbe essere completato entro la fine del 2026, con un costo stimato di circa 34 milioni di euro.

La copertura è stata costruita tra il 1935 e il 1941, coprendo un'area di 21.400 metri quadrati. Ma non solo il tetto ha bisogno di restauro; l'intero aeroporto è in grave necessità di esso. Originariamente costruito dai nazisti come "Aeroporto del Mondo", è pieno di sostanze pericolose. I sistemi di protezione antincendio sono obsoleti e le modifiche sono complesse a causa dei requisiti di tutela dei monumenti. Di conseguenza, molte stanze non possono essere utilizzate al momento.

Nell'estate del 2029, il Senato ha adottato il piano di sviluppo "Visione 2030+", che include i piani di restauro e i concetti per l'uso a lungo termine della struttura.

