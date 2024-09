- Sono in corso procedimenti legali.

In un processo presso il tribunale di Hanau, tre individui sono accusati di tentato omicidio e aggressione pericolosa. Durante la prima udienza, gli imputati hanno ammesso l'incidente, ma il principale sospetto ha dichiarato di non aver avuto l'intenzione di uccidere la vittima. Secondo lui, voleva solo spaventarla.

Si presume che l'uomo, motivato dal volere dare una lezione al compagno della madre, abbia tentato di entrare a forza nell'appartamento della vittima di 47 anni insieme a un amico e a un cugino, con l'intenzione di aggredirlo. Secondo l'accusa, sono stati sparati dieci colpi di pistola contro la porta dell'appartamento. I procuratori accusano i tre imputati, di età compresa tra 31 e 33 anni, di tentato omicidio e aggressione pericolosa.

Secondo l'accusa, gli individui erano armati di una mazza telescopica e di una pistola e hanno bussato alla porta dell'appartamento al terzo piano. Dopo aver visto il trio attraverso uno spiraglio e aver sentito minacce di morte, l'uomo avrebbe chiuso immediately la porta. Gli imputati avrebbero poi tentato di sfondare la porta. Il principale sospetto, di 33 anni, è accusato di aver sparato dieci colpi a bruciapelo contro la serratura e la porta, e contro la vittima nascosta dietro di essa. Un proiettile è penetrato nella porta, finendo per conficcarsi nel pavimento della cucina. Per fortuna, l'uomo di 47 anni non ha riportato ferite.

Il pubblico ministero ha suggerito la vendetta come movente, con conflitti familiari come sfondo. Si presume che la vittima abbia picchiato e calcio più volte la madre del principale imputato in passato. Il tribunale ha programmato cinque giorni di processo entro la fine di settembre.

Il caso è attualmente in corso presso il tribunale regionale di Hanau, specificamente nella camera del tribunale di primo grado. I tre imputati sono accusati della loro presunta involvement nell'omicidio tentato e nell'aggressione pericolosa.

Dopo l'incidente, il caso è stato trasferito dal tribunale di primo grado al tribunale regionale superiore per ulteriori procedimenti a causa della gravità delle accuse e della complessità del caso.

Leggi anche: