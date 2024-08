- Sono in corso i preparativi per l'inizio delle esibizioni dopo l'alluvione.

A seguito di un incidente legato all'acqua, il teatro Schaubühne di Berlino è riuscito a iniziare la sua stagione come previsto il 4 settembre. Come sottolineato dagli sforzi di pompaggio e restauro, l'infiltrazione d'acqua ha causato danni consistenti, ha dichiarato il Direttore Generale Tobias Veit. Tuttavia, misure provvisorie possono mantenere la routine quotidiana. A luglio, le aree sotterranee hanno subito allagamenti a causa delle forti piogge. Di conseguenza, la fonte di alimentazione di backup e il sistema di ascensori hanno richiesto la sostituzione o la riparazione. L'inizio della stagione presenta l'interpretazione di Thomas Ostermeier de "In the Core of Conflict".

